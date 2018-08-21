Меланья Трамп призвала обезопасить детей в Интернете 

Первая леди США призвала общественность обезопасить несовершеннолетних от пагубных влияний Интернета. Об этом Трамп заявила на специальном форуме по детской безопасности в мировой паутине, передают "Известия".
Меланья призналась, что молодые поколения разбираются в современных технологиях лучше некоторых взрослых, однако это не означает, что им не нужна помощь. Современное общество должно обучить детей безопасности, научить их бороться с психологическим давлением и запугиванием.
На форуме специалисты привели социологические данные, согласно которым каждый пятый несовершеннолетний американец подвергается буллингу со стороны сверстников. Большая часть из них подвергается психологическому давлению в Интернете.
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Фото: Flickr/Marc Nozell