Меланья Трамп призвала обезопасить детей в Интернете

Первая леди США призвала общественность обезопасить несовершеннолетних от пагубных влияний Интернета. Об этом Трамп заявила на специальном форуме по детской безопасности в мировой паутине, передают "Известия"

Меланья призналась, что молодые поколения разбираются в современных технологиях лучше некоторых взрослых, однако это не означает, что им не нужна помощь. Современное общество должно обучить детей безопасности, научить их бороться с психологическим давлением и запугиванием.

На форуме специалисты привели социологические данные, согласно которым каждый пятый несовершеннолетний американец подвергается буллингу со стороны сверстников. Большая часть из них подвергается психологическому давлению в Интернете.

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Фото: Flickr/Marc Nozell