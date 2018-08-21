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На 2% снизилась заболеваемость педикулезом в Нижегородской области
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На 2% снизилась заболеваемость педикулезом в Нижегородской области 

Newsroom24 50 минут назад
Фото: Newsroom24
На 2% снизилась заболеваемость педикулезом в Нижегородской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
За это время зарегистрировано 1,2 тысячи случаев. Головным педикулёзом особенно часто заражаются дети. Заражение педикулезом происходит в результате непосредственного контакта «голова к голове» с человеком, у которого педикулез.
В 2017 году максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет. Пораженность педикулезом среди учащихся общеобразовательных организаций в среднем составила 0,02%, среди отдыхающих в оздоровительных учреждениях составила 0,01%, среди проживающих детских домах — 0,02%.
Отмечается, что серьезную проблему в распространении педикулеза, по-прежнему, представляют лица без определенного места жительства, среди которых отмечается высокий уровень пораженности педикулезом — более 10%.
При заражении педикулезом рекомендовано приобрести в аптеке средство для обработки от вшей и гнид, промыть и расчесать волосы. Постельное белье и вещи необходимо постирать и прогладить горячим утюгом с паром.
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