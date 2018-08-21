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Брэд Питт пришел в ярость от нового «отца» его детей
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Брэд Питт пришел в ярость от нового «отца» его детей 

360tv.ru 42 минуты назад
Папарацци заметили в продуктовом магазине Анджелину Джоли вместе с темя детьми. Их сопровождал личный охранник, которого давно недолюбливает бывший муж актрисы Брэд Питт, сообщил сайт «Дни.ру».
Источники, знакомые с окружением звездной семьи, утверждают, что Питт хочет оставаться единственным отцом для своих наследников. Однако постоянное присутствие телохранителя рядом с детьми, который играет для них роль отца, приводит актера в ярость.
«Брэд знает, что Анджелина имеет право нанимать охранника, который будет круглосуточно с ней и шестью детьми. Но ему очень неприятно осознавать, что другой мужчина играет для его наследников роль отца», — отметил источник.
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