У участницы шоу «Холостяк» отобрали ребёнка 

Кажется, об участницах популярных шоу, чья жизнь находится под прицелом камер 24 часа, известно всё. Но у всех есть свои скелеты в шкафу. Например, недавно выяснилось, что у Елены Головань, прославившейся после участия в шоу «Холостяк», есть дочь. Но с мамой она не живёт. Ребёнка отобрал бывший гражданский муж Елены.

«У меня есть дочь, которая осталась с первым гражданским мужем. Её зовут Настя. Он просто отобрал её у меня и всё. Да, я серьёзно. Я, что, должна кричать об этом? Не хочу говорить на эту тему», — рассказала девушка во время прямого эфира в Instagram

Известно, что лишь с бывшим мужем у Елены произошёл серьёзный конфликт. Комментировать эту ситуацию она не хочет и не любит. Настолько, что никогда и о ребёнке не рассказывала. Поэтому найти в её Instagram фото с дочкой невозможно. Их там попросту нет. А детей, которых подписчики частенько называют милыми, только лишь её крестники. Первый день лета😁 День защиты детей💪🏾❤️ Не уставайте заниматься детьми, развиваться вместе с ними и любить их в независимости от их возраста 😋 Пусть это #лето2017 будет ярким и красочным 🏝🤸🏼‍♂️🌈☀️ #всемлюбовь #еленаголовань #ленкашатенка #byelenagolovan #kiev #eg #первыйлетнийдень Какие у вас планы на лето? Я вот скоро ✈️ фактически на все лето 😜 #работатьконечно 😔 #затовкрутойкомпании 😜😜 #ясчитаюмилотаэтогофотозашкаливает

Напомним, Елена Головань запомнилась зрителям ещё со второго сезона проекта «Танцы», а позже и своим участие в шоу «Холостяк» с Егором Кридом . Правда, до финала ей дойти не удалось.