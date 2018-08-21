В Подмосковье ребенок впал в кому после обрезания на дому

Маленький житель Новой Москвы впал в кому после операции, проведенной на дому, сообщает Телеграм-канал Mash. Отец двухлетнего малыша пригласил своего знакомого из Таджикистана для проведения операции по обрезанию.

Когда мальчику вкололи анестезию, у него начался анафилактический шок. Ребенок перестал дышать и впал в кому. Чтобы спасти жизнь ребенку, его госпитализировали в больницу на вертолете, где он сейчас находится в тяжелом состоянии.

Приехавшие на месте полицейские задержали «врача», проводившего процедуру. Теперь предстоит выяснить, имел ли подозреваемый отношение к педиатрии и к медицине вообще.

Как ранее сообщала «Русская планета», в Белгородской области была убита маленькая девочка. Подозреваемый стал мужчина без гражданства, после чего начали поджоги в домах местных цыган.