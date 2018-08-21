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В Подмосковье ребенок впал в кому после обрезания на дому
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В Подмосковье ребенок впал в кому после обрезания на дому 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Маленький житель Новой Москвы впал в кому после операции, проведенной на дому, сообщает Телеграм-канал Mash. Отец двухлетнего малыша пригласил своего знакомого из Таджикистана для проведения операции по обрезанию.
Когда мальчику вкололи анестезию, у него начался анафилактический шок. Ребенок перестал дышать и впал в кому. Чтобы спасти жизнь ребенку, его госпитализировали в больницу на вертолете, где он сейчас находится в тяжелом состоянии.
Приехавшие на месте полицейские задержали «врача», проводившего процедуру. Теперь предстоит выяснить, имел ли подозреваемый отношение к педиатрии и к медицине вообще.
Как ранее сообщала «Русская планета», в Белгородской области была убита маленькая девочка. Подозреваемый стал мужчина без гражданства, после чего начали поджоги в домах местных цыган.
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