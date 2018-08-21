В Новой Москве ребенок впал в кому после проведенной на дому операции 

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ребенок впал в кому в Новой Москве после операции, проведенной в понедельник в домашних условиях, сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
"Днем 20 августа 2018 года мужчина, находясь в поселке Десеновское на территории Новой Москвы, провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу", — сказала Иванова.
По ее данным, в настоящее время ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. Со слов родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые.
Представитель главка не уточнила, какую операцию проводили ребенку, по данным Telegram-канала Mash, знакомого педиатра из Таджикистана родители пригласили на дом, чтобы сделать сыну обрезание.
"Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следователями проверяется наличие медицинского образования у мужчины, проводившего хирургическую операцию мальчику", — сказала Иванова.