В Новой Москве ребенок впал в кому после проведенной на дому операции

"Днем 20 августа 2018 года мужчина, находясь в поселке Десеновское на территории Новой Москвы, провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу", — сказала Иванова.

По ее данным, в настоящее время ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. Со слов родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые.

Представитель главка не уточнила, какую операцию проводили ребенку, по данным Telegram-канала Mash, знакомого педиатра из Таджикистана родители пригласили на дом, чтобы сделать сыну обрезание.

"Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следователями проверяется наличие медицинского образования у мужчины, проводившего хирургическую операцию мальчику", — сказала Иванова.