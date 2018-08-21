Предотвращение выпадания детей из окон

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоквартирных домов, напоминаем вам о необходимости соблюдения следующих мер безопасности, в том числе:

— эксплуатировать окна в квартирах в безопасном режиме проветривания;

— по возможности установить на окна блокираторы;

— исключить случаи общения с детьми, находящимися в квартирах, с улицы через окна;

— исключить случаи оставления детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балконах, даже на короткий срок.

Соблюдение перечисленных минимальных мер обеспечит необходимые условия безопасности детей!

Не оставляйте маленьких детей одних! Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив — москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. Отодвиньте от окон все виды мебели! Чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Используйте оконную ручку — замок с ключом! Ручку с ключом можно найти в строительном магазине или заказать в любой оконной фирме. Есть специальные блокираторы (детские замки), которые ставятся на раму окна внизу створки, закрываются на ключ и позволяют открывать окно в поворотно-откидном положении свободно при этом не дающее открыть окно в поворотном положении даже на сантиметр.

По сообщению Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации за 12 месяцев 2013 года — 23 ребенка выпали из окна, за истекший период 2018 года таких случаев было 34, из которых 8 детей погибло! Основными причинами произошедшего, явились недосмотр родителей и иных законных представителей малолетних, а также непрочность конструкций москитных сеток на пластиковых окнах.

Комиссия по делам несовершеннолетних района Крылатское г. Москвы, просит Вас быть бдительными, не оставлять без присмотра малолетних детей, а так же устанавливать пластиковые окна в соответствии с техническими условиями, отвечающим требованиям безопасности детей.

Управа района Крылатское г. Москвы