Курс молодого бойца: 10 советов по подготовке будущего первоклассника

Вы еще помните свой первый день в школе? Торжественная линейка, чаепитие в столовой, букет для учительницы размером с ребенка — в общем, сплошное удовольствие. Но для родителей первоклашек первое сентября — это не только бантики, гольфики и фото на фоне школьной стены: ведь именно они, а не дети, готовились к началу учебного года предыдущие два (а то и все три) месяца. Это они ходили на собрания, покупали тетрадки, заботливо выбирали форму и рюкзак, который новоиспеченный школьник будет с размаху бросать под парту. Однако подготовка предполагает не только поход в магазин, но и колоссальную работу с ребенком. О том, что необходимо купить будущему первокласснику, чему нужно научить его до первого похода в школу и как при этом не навредить хрупкому детскому организму, рассказали в Минздраве

1. Приучите ребенка к режиму 2. Развивайте речь 3. Уделите внимание физподготовке 4. Тренируйте зрительно-моторную координацию 5. Говорите о плюсах 6. Выбирайте подходящий рюкзак 7. …И удобную обувь 8. Оборудуйте детскую 9. Не перегружайте ребенка 10. Пройдите диспансеризацию

1. Приучите ребенка к режиму

ja-rukodelnica.ru Он должен без проблем вставать по утрам и ложиться спать вовремя — в противном случае в школу он будет собираться со скандалом, а на уроках клевать носом. Особенно актуален этот совет для родителей, которые не водили детей в садик.

2. Развивайте речь

Будущий первоклассник должен не только хорошо и правильно говорить, но и воспринимать речь взрослого на слух. Для развития этого навыка подходит следующее упражнение. Дайте ребенку несколько заданий подряд: «Иди в детскую, принеси книгу о Винни-Пухе, отнеси ее папе, а потом возвращайся ко мне». Пусть малыш повторит все задачи в нужной последовательности, а потом выполнит их.

3. Уделите внимание физподготовке

mamsy.ru Ребенок должен быть достаточно развит физически. Для этого ему необходимо регулярно заниматься физкультурой. Помните: спорт — это здоровье. А вот если ваш дошколенок часто болеет, то стоит задуматься о том, чтобы повременить со школой еще годик.

4. Тренируйте зрительно-моторную координацию

Если этот пункт вызвал у вас вопросы, расслабьтесь: это просто умение делать два дела одновременно — смотреть и делать что-то руками. К примеру, смотреть на доску и делать записи в тетради. Для того чтобы развить такой навык, можно просить ребенка срисовывать геометрические фигуры или буквы.

5. Говорите о плюсах

ru.harrypotter.wikia.com Рассказывайте ребенку, что в школе он многому научится, найдет кучу новых друзей и встретит замечательных учителей. А еще его ждут школьные спектакли, походы и масса всего интересного. В общем, в голове ребенка должен сложиться максимально положительный образ школы.

6. Выбирайте подходящий рюкзак

Ребенку младшего школьного возраста подойдет легкий (до 700 гр) рюкзак с жесткой спинкой. Есть и общие требования: широкие регулируемые лямки, удобная ручка, качественный материал. На этикетке обязательно должно значиться: «школьный рюкзак», «рюкзак для детей» или нечто подобное. Впрочем, ИА «В городе N» уже рассказывало, как выбрать идеальный школьный рюкзак. http://www.vgoroden.ru/zhizn/deti/instrukciya-dlya-roditeley-kak-vybrat-bezopasnyy-shkolnyy-ryukzak

7. …И удобную обувь

Идеально для школьников подходит кожаная обувь на небольшом каблуке — 1–2 см — и с плотным задником. Заметьте: кеды или чешки можно надевать на уроки физкультуры, но не носить постоянно.

8. Оборудуйте детскую

my-fly.ru Мебель для детской комнаты должна подбираться в соответствии с ростом ребенка. Так, высота стула должна быть равна длине его голени; край стола должен находиться на уровне его груди так, чтобы от глаз до поверхности стола было около 30 см, а между грудью и краем стола — 2 см. Если стол будет слишком высоким, это может грозить вашему чаду искривлением позвоночника. Если слишком высоким оказался стул, то это легко исправить: просто поставьте под ноги малыша скамейку. Кроме того, сидя на стуле, ребенок должен опираться на спинку, которая имеет выпуклость в районе поясницы. И в заключение: край стула не должен упираться в подколенные ямки — это негативно сказывается на кровообращении в ногах.

9. Не перегружайте ребенка

mamuriki.ru Если будущий школьник занят подготовительными занятиями настолько, что света белого не видит, школа вряд ли принесет ему много радости. Дайте ему побыть ребенком: пусть проводит время на свежем воздухе, а не склонившись над тетрадью четыре часа кряду. Не переживайте: он еще успеет получить новые знания и продемонстрировать свои успехи вам. А вот занятия лучше включать в сюжетно-ролевые игры — так он действительно получит от подготовки к школе удовольствие.

10. Пройдите диспансеризацию

Пройдите всех специалистов, перечисленных в обходном листе — его вам дадут в кабинете у педиатра. Помните, что это не просто формальность, а лишняя возможность удостовериться, что с вашим ребенком все в порядке.

Ранее ИА «В городе N» публиковало советы по выбору безопасной школьной формы.

Напомним, с 1 сентября простуженных детей не будут допускать до занятий в школах и детсадах.