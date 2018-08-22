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Ученые просят родителей сократить «развивашки» для детей
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Ученые просят родителей сократить «развивашки» для детей 

Детстрана.ру 55 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Эксперты озабочены тем фактом, что «раннее развитие» занимает буквально все время маленьких детей. Родители расписывают каждый день малыша по часам: лепка, рисование, иностранные языки. При этом самое важное для нормального роста ребенка — свободная игра. Американские педиатры говорят о том, что игры надо «прописывать, как лекарство». Исследования показывают, что дети, которые с раннего возраста много двигались, играли в прятки, салки, дочки-матери и так далее, развиваются намного лучше. Эксперты просят родителей уделять меньше сил специальным занятиям и больше — совместным играм.
А также ученые просят не заставлять детей есть.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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