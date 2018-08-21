В Вологде в семье сотрудника полиции родилась тройня

В начале августа в семье оперативного дежурного УМВД России по г. Вологде Алексея Подосенова и его жены Александры родились сразу три сынишки: Роман весом 1600 граммов, Кирилл и Даниил по 1300 граммов. Сейчас малыши вместе с мамой находятся в больнице под присмотром врачей, усиленно питаются и набирают вес. А папа вместе со старшим шестилетним сыном готовится к встрече новорожденных. Ожидается, что мальчики окажутся дома в начале осени.

По словам Алексея, когда они с женой узнали, что ждут тройню, удивились, но очень обрадовались такому счастью. По линии отца были двойняшки, но троих близнецов среди родственников не было ни у одного из родителей.

Имена для детей семья выбирала долго, стараясь подобрать наиболее подходящие для каждого мальчика. Алексей и Александра считают, что сейчас главное — вырастить тройняшек хорошими людьми и дать им достойное образование.