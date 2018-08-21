Двухлетнего мальчика в Москве госпитализировали после обрезания на дому

Следствие проводит проверку по факту оказания малолетнему мальчику услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых он впал в кому и был госпитализирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

«Днем 20 августа мужчина, находясь в поселении Десеновекое на территории «новой» Москвы, провел мальчику 2016 г. рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — рассказала Ю. Иванова.

Ребенку в настоящее время оказывается квалифицированная медпомощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. Со слов родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые, отметила Ю. Иванова.

В рамках проверки следователи проверяют наличие медицинского образования у мужчины, проводившего хирургическую операцию мальчику.

По информации источника Агентства «Москва» в правоохранительных органах, двухлетнему ребенку обрезание проводил знакомый родителей 54-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Электрогорске.