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Двухлетнего мальчика в Москве госпитализировали после обрезания на дому
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Двухлетнего мальчика в Москве госпитализировали после обрезания на дому 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следствие проводит проверку по факту оказания малолетнему мальчику услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых он впал в кому и был госпитализирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
«Днем 20 августа мужчина, находясь в поселении Десеновекое на территории «новой» Москвы, провел мальчику 2016 г. рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу.
По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — рассказала Ю. Иванова.
Ребенку в настоящее время оказывается квалифицированная медпомощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. Со слов родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые, отметила Ю. Иванова.
В рамках проверки следователи проверяют наличие медицинского образования у мужчины, проводившего хирургическую операцию мальчику.
По информации источника Агентства «Москва» в правоохранительных органах, двухлетнему ребенку обрезание проводил знакомый родителей 54-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Электрогорске.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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