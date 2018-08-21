Шесть нарушений за полчаса: в Кургане ГИБДД объяснили родителям, почему детей нужно возить в кресле

Детей до 12 лет перевозит нужно в кресле. Не из-за штрафов, а для безопасности

7:15 утра, родители ведут детей в садик №92 по ул. Савельева в Кургане. Кто пешком — прыгает через лужи, кто — подъезжает на автомобиле к самым воротам и помогает ребёнку выбраться. За этим процессом внимательно следят сотрудники ГИБДД . Они издалека видят, сидят дошколята в детском кресле, пристёгнуты ремнём безопасности или вовсе играют на полу автомобиля. 45.ru выслушал аргументы родителей и узнал статистику ДТП с участием детей-пассажиров.

За полчаса рейда — 6 нарушений: мамы перевозят детей без кресла, пристегнув обычными ремнями безопасности или не пристегнув вовсе. Папы повторяют их ошибки, но, завидев во дворе, сотрудников ГИБДД, останавливаются в 20 метрах сразу за поворотом и оттуда ведут ребёнка пешком. Одна женщина и вовсе забыла права, а на замечания по неправильной перевозке сына показала на закреплённый в машине «треугольник».

— У меня же есть треугольник, он что, не подходит? — удивилась она.

— Вы им даже не пристегнули, а по правилом до 7 лет ребёнка нужно перевозить в кресле, — объяснил Сергей Евстигнеев , инспектор отдела ОГИБДД по Кургану.

Женщина говорит, что в машине установлен «треугольник», но он рассчитан на детей старше 7 лет Примером послужила молодая мама Татьяна Масленникова . Креслом семья обзавелась ещё до рождения ребёнка. Стоило оно на тот момент 3 тысячи рублей — столько же, сколько сейчас штраф за перевозку детей без кресла.

— Мы с рождения это кресло купили и возим в нём. Я не так давно за рулём, боюсь за её безопасность, а другие наверно деньги экономят, хотя кресло у меня стоило около 3 тысяч рублей, как и штраф, — поделилась она и повела четырёхлетнюю Софью в садик.

С начала года 890 родителей уже попались за то, что перевозили детей без детских удерживающих устройств. За это время в Кургане произошло 36 ДТП, в 12 случаях дети были пассажирами и получили травмы.

— Хотим обратиться к родителям, чтобы они в первую очередь думали не о штрафе, а о безопасности детей: при торможении или неожиданном столкновении ребёнок получает серьёзные травмы. Родители, как правило, находят разные причины, почему возят детей без кресла: «живём недалеко», «ребёнку неудобно/не хочется ехать в кресле». У меня двое детей, им бывает не комфортно в креслах: летом жарко, в зимнем комбинезоне — тесно, но это безопасно. К сожалению, родители понимают необходимость кресел только после ДТП, когда пострадал ребёнок, — делится Надежда Кобякова, инспектор отдела ОГИБДД по Кургану.

Образцовая мама

По её словам родителям на собраниях в детских садах инспекторы ГИБДД постоянно говорят, как важно правильно возить детей. Но плохой пример сильнее слов, и дети признаются, что сами родители могут не пристёгиваться или не брать в дорогу кресло.

— Когда приходим с беседами в детские сады и спрашиваем, кого возят без кресла — многие тянут руки. Дошколят можно возить только в кресле. С 7 — 12 лет ребёнок может ездить на заднем пассажирском сидении, пристёгнутым штатным ремнём безопасности или треугольником. «Треугольники» (они компенсируют невысокий рост ребёнка и помогают надёжно застегнуть ремень — Прим. ред.) раньше можно было использовать, а сейчас запрещено для детей до 7 лет, — поясняет Надежда.

Штраф за перевозку детей до 12 лет без кресла — 3000 рублей

Одно из последних ДТП произошло на подъезде к светофору у ТЦ «Пушкинский»: столкнулись два автомобиля. В одной машине в момент аварии было два ребёнка: одна девочка ехала на заднем сидении в люльке, вторая девочка пяти лет — на переднем сидении в кресле, но без ремня.

— На сидении просто каркас стоял без ремней — так называемое «кресло для гаишника». В итоге ребёнок получил травмы, госпитализирован в Красный крест с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Скорость машины при этом была небольшая — всего 10-20 километров в час, — добавляет Надежда.

Свежа в памяти курганцев и страшная авария на трассе «Иртыш», где двое детей погибли, еще один ребёнок — в больнице. Их также перевозили без кресел.