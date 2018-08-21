Хватит высчитывать родительский долг!

Вот забавно, но довольно часто я встречаю различные упоминания родительского долга. То в моей новостной ленте выскочит пост о том, как матери должны, то статью какую-нибудь прочитаю. На любом мамском сайте полно материала на тему, чем родители обязаны детям и как много они им опять недодали. Ведётся подсчёт родительского долга и множатся пугалки о том, какими будут несчастными дети, если их родители (а особенно мамы!) не выполнят список из миллиона пунктов. И этот долг огромен: то на ручках ребёнка недодержали, то передержали, то недозаботились, то перезаботились, то что-то сказали и вызвали психологическую травму, то не сказали и опять травму сделали, то мама была отсутствующая и включала ребёнку на ночь аудиосказку и т. д.

И вот вроде всё же верно говорят. Детям правда очень важно, чтобы родитель был максимально включённым в них, но при этом не перекрывал кислород их познавательной активности. Чтобы мама заботилась, но не душила в объятиях, и режим важен, и хорошая еда очень ценна, и границы, и правила. Но что-то во всех этих долговых обязательствах вызывает у меня тошноту.

У меня большой вопрос. А какого чёрта эти подсчёты ведут совершенно чужие люди?! Почему мои долги, как матери, пытаются подсчитать какие-то странные и незнакомые со мной граждане?! Почему берут какую-то свою линейку, не спросясь, не вникнув, прикладывают её на меня и моих детей и выдают диагноз?! И я ведь сталкивалась с этим не раз в своей реальной жизни, когда кто-нибудь совершенно чужой говорил мне о том, как несчастны мои дети, раз у них такая мать: то шапочку не наденет, то чипсы даст, то уставится в телефон во время прогулки.

Знаете, мне кажется, уже давно пора снять увеличительное стекло с матерей, пора перестать рассматривать нас через лупу! У нас точно есть долг, он огромен и важен, но должны мы только своим детям. Не тем, кто скрупулёзно оценивает нас как матерей; не тем, кто качает головой, видя, как мы кричим на своих детей; не тем, кто с умным видом подсчитывает статистику детских психологических травм. Мы должны только своим детям. Тем маленьким и большим, что прижаты сейчас к нам и сопят под нашей грудью; тем несуразным, но любимым, которые делают свои первые шаги; тем, которые уже давно вылетели из родительского гнезда и звонят нам раз в 5 лет или каждую пятницу. Вот им мы должны, и больше никому!

Самое большое испытание для меня — это смотреть в глаза своим сыновьям. Самая большая благодарность — это знать и чувствовать их рядом с собой, иного долга у меня нет. И я точно не отхватила звание «Мать года», меня есть в чём обвинить и куда уколоть, но я позволяю делать это только своим детям. Лишь эти два человека могут сказать мне о том, где я ошиблась и сделала им больно. И именно их слова я обязана услышать. Ко всем остальным призывам быть суперматерью я разрешаю себе быть глухой!

Меня на самом деле трогает эта тема. Родительство не самая приятная штука на свете. В нём очень много тревог, страхов, вины и стыда и очень мало опор. И когда кто-то извне со своей пятиэтажной колокольни пытается сказать мне, как я ошибаюсь и какой мне надо быть, чтобы быть хорошей матерью своим детям, у меня возникает желание послать такого человека куда подальше. Потому что вот они — мои дети, и только они вправе требовать от меня быть для них какой-то особенной мамой. И только их требованиям я буду соответствовать настолько, насколько смогу.

Иногда я представляю своих детей большими бородатыми дядьками в татухах и пирсинге. И я постоянно думаю, как у меня могут сложиться с ними отношения, что сейчас я делаю для этого и получается ли у меня. Вот сейчас им всего 9 лет и 4 года, а скоро будет 20, 30, 45 и т. д. Что это будут за люди? И где в их огромном мужском сердце будет место для меня, и будет ли вообще? Только эти вопросы заставляют меня сейчас выискивать внутри своей категоричной и жёсткой натуры мягкие и нежные места, чтобы быть близкой и отзывчивой со своими детьми тогда, когда им это действительно нужно.

Единственные мои кредиторы — это мои сыновья. Когда-то давно они дали мне огромный кредит любви и принятия, они впились в меня своими маленькими руками и сердцами, и только этот долг я готова возвращать им снова и снова, а не все эти ваши списки из пунктов про «лучшую мать года». Эта история не про меня.