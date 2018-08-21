6 неочевидных преимуществ разведенного мужчины

Он настроен серьезно

Если мужчина однажды уже был женат, то он, вполне вероятно, захочет жениться еще раз. Конечно, причины расставания могут быть разными, и вполне возможно, его бывшая сделала ему очень больно. Но мы и не говорим, что он захочет жениться завтра. Но в перспективе — вполне. Заядлый холостяк в этом смысле может оказаться куда более непреклонным.

У него есть опыт

Он кое-что знает о том, как жить с женщиной и не двинуться рассудком. Он знает про месячные, головные боли, сумасшедших боссов и немытые тарелки. А еще он, вероятно, представляет, каким концом забивать гвоздь (или хотя бы знает телефон того, кто мастерски делает это за разумное вознаграждение). Возможно, у него даже есть опыт воспитания детей (и бессонные ночи с памперсами, ага). Это, в общем, ценный опыт.

Вы сможете проводить время с его детьми

Нет, не обязаны, а именно сможете. Многим женщинам опыт общения с детьми их мужчины позволяет понять, например, хотят ли они собственных. И если хотят, то от этого ли мужчины. Кстати, сможете понаблюдать за тем, какой из него папа.

Он знает, кто он Мужчина, который был женат, по меньшей мере, давно не зависит от своих родителей. Скорее всего, у него было время покопаться в себе и понять, где его место в жизни. И брак, и развод — это опыт, который не проходит бесследно. Обычно эти штуки делают мудрее.

Он учится на ошибках

Разведенный мужчина наверняка набил немало шишек. Если он решился на новые отношения (с вами), то определенно не хочет повторять сценарий номер один. Он постарается исправить то, что пошло не так в его предыдущем браке. Это поможет вам сберечь свои нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. Цените!