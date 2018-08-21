Детектив. Каникулы Потеряшки

Люди пропадают по разным причинам. Криминала, конечно, хватает, но и простого элементарного равнодушия, невнимания ещё много — к своим близким, родным, не говоря уже о случайных знакомых.

8-милетнего Алешку родители вывезли на дачу в Подмосковье только в середине лета, когда у них отпуск начался. И от великой радости наконец-то случившейся свободы парень, что называется, ушел в отрыв. С раннего утра до позднего вечера с друзьями: и в лес, и на костер, и на речку, и по соседним деревням.

Родители с пониманием отнеслись к приключениям сына, даже не пытались никак его отследить, доверяли его старшим товарищам, дачным соседям. И вдруг не возвращается домой ребенок — ни поздним вечером, ни даже утром. 8 лет мальчишке всего! И друзья ничего сказать не могут, не знают, куда, с кем ушел.

Родители в шоке. По всей области ищут: полиция, волонтеры, МЧС . Нет парнишки и все тут, целый месяц. Уже без особой надежды обратился отец к частному детективу. Повезло! Объезжая близлежащие деревни, сыщик разговорился с местными пацанами.

Оказалось, видели они похожего мальчика в одном из деревенских домов, где многодетная семья проживает, не очень благополучная, пьющая. Там своих-то детей не всех в лицо помнят. Алеша среди них по воле случая оказался. Как раз месяц назад купался, нырнул неудачно, ударился головой, от травмы потерял память. Пожалели его случайные знакомцы, с собой несмышленыша забрали. Так и жил, ничего не требуя, всем довольный, как будто другого ничего никогда не было.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег Пытов, частный детектив:

— Родители всё-таки обязаны знать, где и с кем бывает их ребенок. Самый недорогой телефон должен быть при ребенке постоянно с информацией. Номера телефонов друзей родителям знать не помешает. Ещё важно наличие свежих фотографий собственного ребенка.