Как развить предпринимательские способности у детей: чек-лист

Я и мой муж Шерзод Турсунов — серийные предприниматели. Мы создали две компании с миллиардными оборотами, «Евродизайн» и «Вилгуд». В бизнесе мы за инновации, а в жизни придерживаемся традиционных взглядов, и семья для нас на первом месте.

Своим детям — Ширин, Азамату и Азизу — мы стараемся прививать навыки предпринимательства с самого детства. Не для того, чтобы они развивали семейную компанию (они могут сами решить, чем хотят заниматься в будущем), а чтобы научить определенному типу мышления — умению находить нестандартные решения, смотреть на вещи под неожиданными углами, вести переговоры. Вот несколько ситуаций, которые иллюстрируют, как мы воспитываем предпринимательские качества у детей.

Ситуация №1 Этим летом мы устроили младшего сына подрабатывать на рынок в Ташкенте. Мы хотели, чтобы он научился продавать и не боялся называть цену. Изначально по существующим на рынке правилам он, как и все, получал фиксированную зарплату за выход на работу.

Я увидела, что это его не мотивирует и договорилась, чтобы ему платили за каждую совершенную сделку.

Сначала ему было очень сложно с этим смириться, ведь все получают деньги — неважно, хорошо они работают или не очень. На третий день он понял, что надо как-то выживать в существующих условиях и начал активно предлагать товар. В результате так разошелся, что стал зарабатывать в два раза больше, чем его друзья на фиксированной оплате. Теперь даже в субботу он просится на рынок.

Почему мы это сделали: мы стараемся искусственно создавать сложные условия для своих детей, чтобы они понимали, что каждое благо надо заслужить. Так они учатся ценить деньги и труд.

Ситуация №2 В нашей семье есть принцип «двойных задач». Это значит, что, помимо основной, у детей есть еще сверхзадача. Например, окончить среднюю школу и выучить иностранный язык. При этом они должны сами придумать, как эти задачи решить. Например, наша старшая дочь и средний сын предложили перевести их на полгода на удаленное обучение и отправить учить язык в США. После возвращения они завершили год с отличными отметками. Бонусом стал свободный английский.

Барно со своей семьей

Почему мы это сделали: мы хотим, чтобы наши дети старались достичь большего в каждой конкретной ситуации и не ориентировались на «средний по больнице» показатель. При этом, придумывая решение задачи, они учатся думать нестандартно.

Ситуация №3 Наши дети свободны в рамках своих доходов. Например, наш младший сын увидел возможность и вложился в криптовалюту до того, как это стало популярным. Рынок упал, а его портфель до сих пор в плюсе.

Почему мы это сделали: если ребенок привык во всем полагаться на мнение взрослого, то он не может научиться анализировать, просчитывать последствия своего выбора, нести за него ответственность. Наши дети сами решают, чем заниматься. Сами выбирают будущую профессию и место работы. Если ребенок заработал деньги, то это его собственность, и он сам решает, что купить или во что вложить.

Ситуация №4 Мы стараемся брать детей с собой на те тренинги по бизнесу и личностному росту, которые посещаем сами. Например, на Тони Роббинса мы сначала съездили сами, затем к нам присоединились старшая дочь с мужем, а после мы отправили уже среднего сына. Наш младший сын прошел тренинг по детскому предпринимательству, куда ходил вместе с отцом. А на курс по автоворонкам мы и вовсе пошли всей семьей.

Барно со своей семьей

Почему мы это сделали: слышали про теорию банки с солеными огурцами? Если вы положите туда обычный огурец, он тоже пропитается рассолом. Дети мгновенно впитывают идеи своего окружения. Если ребенок растет в депрессивной, немотивирующей среде, это отражается на его целях и мировоззрении.

Мы стараемся погружать своих детей в среду энергичных людей, которые стремятся к развитию и хотят менять мир. Нам также важно, чтобы они видели, что мы тоже активные участники таких сообществ — ведь если в какую-то идею не веришь сам, зачем заставлять верить в нее своего ребенка?

Наши дети не идеальны. Они пробуют себя и совершают ошибки, как и все. Мы и не стремимся к идеалу. Наша главная цель — помочь им обрести уверенность в своих силах, уметь находить нестандартные решения, понять, чем нравится заниматься. Все это составляющие счастья, а именно этого мы и желаем своим детям.

Чек-лист для родителей, которые хотят воспитать предпринимательские качества у детей

Демонстрируйте на своем примере. Ребенок не будет воспринимать ваши слова всерьез, если он видит, что вы сами не верите в то, что говорите. Нельзя заставить детей заниматься спортом, если вы сами спорт презираете. Нельзя поставить им задачу прочитать определенный список литературы, если вы сами не берете в руки книгу.

Ставьте задачи, но давайте детям свободу в выборе методов их решения. Так они научатся мыслить нестандартно и будут готовы к разным жизненным ситуациям.

Давайте им возможность совершать ошибки (в пределах разумного). Ошибки — это прежде всего опыт, особенно в бизнесе. Если вы видите, что ваш ребенок хочет что-то сделать, что, на ваш взгляд приведет не к тому результату, которого он хочет достичь, все равно позвольте ему пройти этот путь. Усвоенный опыт очень пригодится им в будущем.

Создавайте искусственно мотивирующие условия. Например, новый телефон за месяц разговора дома на иностранном языке. Ребенок должен понимать, что блага не даются просто так — только таким образом он начнет ценить труд (свой и чужой).

Давайте детям опыт управления финансами. Их карманные деньги — это их ресурс, который они могут тратить так, как они хотят. Если ваш ребенок совершил импульсивную покупку и потратил все деньги, а потом захотел что-то еще, смотрите предыдущие пункты про ошибки и мотивирующие условия.

Не рубите с плеча. Даже если вам кажется, что какая-то идея вашего ребенка лишена смысла, проговорите с ним это, спросите, как он хочет ее реализовать, что ему для этого нужно и как быстро он планирует достичь результатов. Приведите примеры из своей жизни. Если ребенок продолжает настаивать на реализации идеи, смотрите пункт про ошибки.

Позаботьтесь об окружении ребенка. Это не значит, что вы должны выбрать ему друзей — просто постарайтесь сделать так, чтобы у ребенка была возможность находиться в окружении людей, которые «горят» своими идеями. Это заражает, мотивирует и способствует развитию предпринимательских качеств.

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