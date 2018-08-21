Галина Юдашкина впервые показала лицо младшего сына

Осенью прошлого года стало известно, что дочь Валентина Юдашкина Галина и ее супруг Петр Максаков станут родителями во второй раз. Перед родами Галина улетела в США, а долгожданное событие произошло 28 марта — на свет появился мальчик, которого назвали Аркадием. Первый месяц после родов Галина провела с детьми в Америке.

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Галина Юдашкина оставила маленьких сыновей ради романтического отпуска с мужемДочь знаменитого кутюрье оставила двоих маленьких детей с бабушкой и дедушкой и отправилась с мужем в романтическое путешествие. Галина довольно быстро восстановилась после родов и в скором времени вернулась к работе. Сейчас Юдашкина успешно совмещает материнство и другие обязанности, а недавно девушка оставила двоих сыновей с бабушкой и дедушкой и отправилась с любимым супругом в романтическое путешествие.

Сегодня утром Юдашкина опубликовала в своем микроблоге снимок страницы модного журнала, для которого недавно снялась вместе с сыновьями. Для младшего наследника Галины это была первая серьезная фотосессия.

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Поклонники наконец смогли рассмотреть внешность мальчика и пришли к выводу, что маленький Аркадий больше всего похож на маму. «Какой очаровательный малыш», «Красивая семья», «Мамин сынок», «Галина, у вас такие красивые дети», — писали в комментариях поклонники.