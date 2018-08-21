Фестиваль для детей и взрослых «SMART-семья»

Программа включает в себя:

1) Мастер-классы для детей

Робототехника

Дизайн и анимация в играх

Компьютерная грамотность

Творчество в Minecraft

Разработка и дизайн сайтов

Программирование

Биосигналы

Мозаика

Диджеинг

Актерское мастерство

LEGO-конструирование

Бизес-проектирование

"Умные" покупки

Математика с Дино Гришей

Занимательная наука на английском

Рисование песком

Раннее развитие

«Как рождается книга?»

2) Лекции для родителей

Нейротехнологии

Иностранные языки

Искусство

Программирование

Самоорганизация

Навыки XXI века

3) Игры

Настольные

Цифровые

Нейрогейминг

4) Панельная дискуссия с экспертами «Тренды образования. На что родителям стоит обратить внимание, а что лучше проигнорировать?»

5) А также

Литературные квест и квиз

Танцевальный флешмоб

"Рэп-баттл"

Кинопоказы

VR-путешествия

SMART-няня

Игровая зона LEGO

Фотозона с героями мультфильмов

Конкурсы и призы

“Робофутбол”

Нейротестирование