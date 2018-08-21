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Информация для родителей
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Информация для родителей 

Управа района Можайский 1 час назад
Фото: Управа района Можайский
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве уделяется особое внимание профилактической работе в целях предупреждения преступления и иных происшествий, в результате которых причиняется вред жизни и здоровью несовершеннолетних.
ГСУ СК России по г. Москве проводится работа по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений и иных происшествий с участием детей, принимаются меры к устранению данных обстоятельств.
Установлено, что с наступлением теплого времени года трагедией заканчивается оставление без присмотра малолетних детей около открытого окна, в том числе при наличии москитной сетки.
Подобные факты происходят практически еженедельно на территории города Москвы, и в ряде случаев приводят к летальному исходу.
Кроме того, произошел рост данных происшествий. Если за 12 месяцев 2017 года 23 ребенка выпали из окна, 5 из которых погибло, тот за истекший период 2018г. таких случаев было 34, из которых 8 детей погибло.
Основными причинами произошедшего явились недосмотр родителей и иных представителей малолетних, а также непрочность конструкций москитных сеток на пластиковых окнах.
Уважаемые родители!
Не оставляйте малолетних детей без присмотра,
примите меры по обеспечению их безопасности,
тем самым Вы сохраните им ЖИЗНЬ!
Женский форум  Ещё 2 источника 
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