Информация для родителей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве уделяется особое внимание профилактической работе в целях предупреждения преступления и иных происшествий, в результате которых причиняется вред жизни и здоровью несовершеннолетних.

ГСУ СК России по г. Москве проводится работа по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений и иных происшествий с участием детей, принимаются меры к устранению данных обстоятельств.

Установлено, что с наступлением теплого времени года трагедией заканчивается оставление без присмотра малолетних детей около открытого окна, в том числе при наличии москитной сетки.

Подобные факты происходят практически еженедельно на территории города Москвы, и в ряде случаев приводят к летальному исходу.

Кроме того, произошел рост данных происшествий. Если за 12 месяцев 2017 года 23 ребенка выпали из окна, 5 из которых погибло, тот за истекший период 2018г. таких случаев было 34, из которых 8 детей погибло.

Основными причинами произошедшего явились недосмотр родителей и иных представителей малолетних, а также непрочность конструкций москитных сеток на пластиковых окнах.

Уважаемые родители!

Не оставляйте малолетних детей без присмотра,

примите меры по обеспечению их безопасности,

тем самым Вы сохраните им ЖИЗНЬ!