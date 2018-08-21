Сделавший обрезание двухлетнему мальчику в Москве не получал медицинской лицензии

У мужчины, травмировавшего ребенка в результате проведения ему хирургической операции на дому, нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

«По результатам доследственной проверки следственным органом ГСУ СК РФ по Москве в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности»). По данным следствия, подозреваемый не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности», — отметила Ю. Иванова.

Она добавила, что в настоящий момент мальчик вышел из комы, его здоровью ничто не угрожает.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств травмирования малолетнего ребенка. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — заключила Ю. Иванова.

Ранее она сообщила, что днем 20 августа 2018 г. мужчина в поселении Десеновское на территории ТиНАО провел хирургическую операцию мальчику 2016 г. рождения, в результате чего у него начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу.