В Москве двухлетний ребенок впал в кому во время операции по обрезанию на дому 

Мальчик пришел в сознание, его состояние оценивают как стабильное, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Инцидент произошел днем 20 августа в одной из квартир дома в поселке Десеновекое на территории ТиНАО. Мужчина решил провести двухлетнему ребенку операцию на дому, у мальчика начались судороги и анафилактический шок. Малыш впал в кому, его госпитализировали.
"В настоящее время ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. По словам родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые", — отметила Иванова.
Проводится доследственная проверка. Планируется выяснить, было ли у мужчины, проводившего процедуру, медицинское образование, пояснила представитель СК.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохраниетльных органах, мальчику делали операцию по удалению крайней плоти. Официально мужчина, взявшийся за процедуру, является безработным.