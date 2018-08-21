8 хороших способов отучить ребенка сосать палец (и четыре плохих)

Неправильные способы

Они достаточно распространены и порой действуют, но применение этих методов может сопровождаться стрессом для ребёнка и родителей и пагубно отразиться на здоровье малыша. К таким негативным способам борьбы с сосанием пальца относятся:

Смазывание пальцев горчицей, перцем, соком алое и другими горькими и острыми растворами. Смысл такого метода понятен — неприятные ощущения отпугнут кроху. Однако таким способом можно получить ещё и ожог слизистой, аллергическую реакцию или отравление.

Пеленание, связывание ручек. Ограниченный в движениях малыш будет плакать и мучиться, что пагубно отразиться на его психике. Да и получив свободу, малыш сразу же вернётся к своей привычке.

Перебинтовывание пальчиков, надевание варежек. Кроха может пытаться пососать пальчик и через данную маскировку, что негигиенично. Кроме того, психологически это то же ограничение движений.

Одёргивания. Доказано, что вредные привычки не побеждаются криками и ругательствами. Это лишь нервирует детей и родителей.

Правильные способы

Чтобы отучить ребёнка от пагубной привычки, стоит, прежде всего, осознать, что сосание пальца происходит вследствие неудовлетворённого сосательного рефлекса.

Кроме того, причиной могут стать голод, режущиеся зубки, психологические проблемы (нехватка внимания, скука, нервная обстановка). Поэтому и избавлять малыша от этого надо, опираясь на причину.

Так, способы могут быть следующими:

Удовлетворить сосательный рефлекс. Помогут в этом более частые прикладывания к груди. Для крохи, который питается смесью, можно попробовать подобрать соску на бутылку с узким отверстием, чтобы он мог дольше высасывать пищу.

Утолить голод. Если малыш грудной, увеличьте время кормления и сократите промежуток между приёмами пищи. Если ребёнок старше, обратите внимание на его рацион питания: возможно, пищу нужно сделать более питательной или кормить чаще.

Успокоить. Кроха может получить такую привычку вследствие стресса. Проанализируйте, достаточно ли спокойная обстановка в доме и в окружении ребёнка. Окружите его вниманием и заботой.

Пальчиковые игры. Малыш может сосать палец от скуки или, желая чем-то занять пальчики. Предложите ему что-то на замену, например, эспандер для рук или массажный мячик. Также давайте крохе больше игр на моторику: мозаику, лепку, мелкие конструкторы.

Поход к стоматологу. Избавить от пагубной привычки поможет врач, который объяснит, как формируется прикус, зачем он нужен и чем грозит сосание пальца. Сводите ребёнка к стоматологу. Хорошо бы ещё и визуализировать проблему — показать реальные фотографии.

Нарядите пальчики. Помогут наборы для пальчикового театра: забавные шапочки и наклейки. Можно придумать самостоятельно образ каждому пальцу — нарисовать на подушечках смешные рожицы. Поверьте, ни оному малышу не захочется портить такую красоту!

Маникюр. Этот вариант подходит только девочкам, но действует безотказно. Сделайте вашей дочке настоящий маникюр, и она обязательно будет беречь его!

Настрой. «Перестанешь сосать пальчик — и станешь взрослым. А может, даже получишь сюрприз»… Настраивайте ребёнка на хорошее, ставьте перед ним цели. Любой постарается, если есть стимул!

Отучение от пагубной привычки — всегда длительное и неприятное занятие, но главное — не опускать руки. Пройдёт немного времени, и вы будете с улыбкой вспоминать это время и давать советы другим.