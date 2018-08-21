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Обновки к учебе: в Беларуси для школьников организовали «столы добра»
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Обновки к учебе: в Беларуси для школьников организовали «столы добра» 

Мир24 31 минуту назад
В Беларуси волонтеры помогают сиротам и детям из малоимущих семей собраться в школу. В крупных торговых центрах организовали специальные пункты, куда любой желающий может принести канцелярские принадлежности, тетради, рюкзаки, рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович. Тетради, краски, карандаши и фломастеры. Оставить подарок может любой посетитель магазина. Такие «столы добра», как их называют волонтеры, появились в торговых центрах по всей стране. «Кто-то может не принести ничего и сказать: „Зачем вы это делаете?“. А кто-то, наоборот, очень хорошо поможет и будет говорить своим родственникам или друзьям, и они тоже будут приходить помогать», — считает волонтер Алина Ермаченок.
К благотворительной акции подключились и многие предприятия. Сбор подарков организовали прямо на фабриках. Сотрудники одного завода решили помочь не только незнакомым детям, но и малышам своих коллег. «Работники аналитической лаборатории приобрели спортивный костюм, рубашку, канцелярские принадлежности для сына сотрудницы их лаборатории — мамы четверых детей. Работники печатно-картонажного цеха поддержали свою работницу — одинокую маму, воспитывающую двоих детей. Ремонтно-строительный цех поддержал многодетного отца, у которого трое школьников», — поделилась заместитель генерального директора предприятия Наталья Ковалева.
Кому именно необходима поддержка, подскажут социальные службы. Родители школьников могут и сами обратиться к волонтерам. «Был такой случай, что пришла бабушка, попросила для своих внуков оказать вот такое содействие. Мы на месте сложили подарки, которые у нас уже имелись в районном комитете, и помогли», — вспоминает первый секретарь Борисовской районной организации Белорусского республиканского союза молодежи Виолетта Кравцова.
Восемь детей и все школьники. Чтобы подготовить их к учебному году, нужно много денег и времени рассказывает Марина Бурдыко. Она профессиональная мама в доме семейного типа уже около шестнадцати лет. Дети рады школьным обновкам, а маме удалось, хоть и немного, но все же сэкономить. «Спасибо большое, что привезли сегодня детям канцелярские товары. Мы очень рады, конечно, принять. И детям приятно, что приехали», — сказала Марина.
Благотворительная акция продлится до середины сентября. Поэтому у тех, кто хочет помочь, еще есть время сделать «добрые покупки».
Тем временем специалисты посчитали: чтобы собрать ребенка в школу белорусским родителям придется потратить в среднем триста долларов.
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