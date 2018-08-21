В Самарской области нашли девочку, которую незаконно вывезли с Украины

Девочку привезла в Россию мама

Конфликт родителей привел к незаконному вывозу 2-летней девочки из Украины в Самарскую область. Об этом сообщили судебные приставы.

— Бывшие муж и жена проживают в разныз странах. Он — на Украине, она — в России. Несколько месяцев назад женщина незаконно вывезла дочь в Самарскую область. Местные приставы получили задание найти ребенка, — рассказали в УФССП России по Самарской области.