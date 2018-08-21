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В Самарской области нашли девочку, которую незаконно вывезли с Украины
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В Самарской области нашли девочку, которую незаконно вывезли с Украины 

63.ru 26 минут назад
Фото: 63.ru
Девочку привезла в Россию мама
Конфликт родителей привел к незаконному вывозу 2-летней девочки из Украины в Самарскую область. Об этом сообщили судебные приставы.
— Бывшие муж и жена проживают в разныз странах. Он — на Украине, она — в России. Несколько месяцев назад женщина незаконно вывезла дочь в Самарскую область. Местные приставы получили задание найти ребенка, — рассказали в УФССП России по Самарской области.
Девочку нашли в Тольятти. Информацию приставы передали в департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ. Работникам ведомства предстоит урегулировать конфликт родителей.
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Женский форум
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