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Алтайским родителям бесплатно расскажут о «кризисах» дошкольников
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Алтайским родителям бесплатно расскажут о «кризисах» дошкольников 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Национальный институт защиты детства подготовил цикл бесплатных онлайн-уроков для родителей.
В Алтайском крае более 100 семей уже повысили уровень родительской компетенции, за их плечами курсы, посвященные общению с детьми подросткового и младшего школьного возраста. Новый цикл занятий будет посвящен общению с дошкольниками.
«По каждой возрастной группе организаторы провели 10 онлайн-встреч. На них родители знакомились с типичными для каждого возраста «кризисами», разбирали родительские трудности, уделяли внимание навыкам ненасильственного воспитания и «правильному» общению с детьми», — рассказали в комплексном центре обслуживания населения г. Барнаула.
Обучение стартует в начале сентября. Занятия проводятся бесплатно, необходима регистрация.
Проект реализуется на средства президентского гранта.
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