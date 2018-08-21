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Многодетная мама Ксения Андреева стала «Вице-миссис Россия — 2018»
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Многодетная мама Ксения Андреева стала «Вице-миссис Россия — 2018» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Представительница Санкт-Петербурга заняла второе победное место на общероссийском конкурсе красоты и талантов.
Редакция «Летидора» от всей души поздравляет своего постоянного колумниста Ксению Андрееву с победой в конкурсе «Миссис Россия — 2018».
Мама троих детей, основательница агентства маркетинга и автор книги «Мама-менеджмент» заняла победное второе место в конкурсе красоты и талантов, в котором принимали участие замужние женщин с детьми со всей России.
После победы Ксения признается:
«Я счастлива, что смогла достойно представить свой город и занять второе победное место. «Миссис Россия» –—это общероссийский конкурс с 20-летней историей, и все финалистки были необычайно достойны и талантливы. При этом атмосфера на конкурсе была невероятно позитивной, и я не ощущала агрессивной конкуренции. Ведь все участницы прежде всего мамы.
И каждая понимает, что на самом деле самое важное для женщины — это не призовое место и корона, а дети и семья; и это у нас уже есть.
А значит, главная победа по жизни уже состоялась».
Кстати, этот конкурс — далеко не первый для Ксении. Например, она уже принимала участие в конкурсе красоты для мам «Миссис Санкт-Петербург», в котором получила титул «Вице-Миссис».
Всем финалисткам конкурса «Миссис Россия» предстоит большая работа в общественном, социальном и благотворительном плане.
Так, с мамами — королевами красоты сотрудничает фонд «Планета женщин», который организовывает мероприятия, направленные на продвижение идеалов семьи и материнства среди будущих мам.
Фото: пресс-служба
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