Многодетная мама Ксения Андреева стала «Вице-миссис Россия — 2018»

Представительница Санкт-Петербурга заняла второе победное место на общероссийском конкурсе красоты и талантов.

Редакция «Летидора» от всей души поздравляет своего постоянного колумниста Ксению Андрееву с победой в конкурсе «Миссис Россия — 2018».

Мама троих детей, основательница агентства маркетинга и автор книги «Мама-менеджмент» заняла победное второе место в конкурсе красоты и талантов, в котором принимали участие замужние женщин с детьми со всей России.

После победы Ксения признается:

«Я счастлива, что смогла достойно представить свой город и занять второе победное место. «Миссис Россия» –—это общероссийский конкурс с 20-летней историей, и все финалистки были необычайно достойны и талантливы. При этом атмосфера на конкурсе была невероятно позитивной, и я не ощущала агрессивной конкуренции. Ведь все участницы прежде всего мамы.

И каждая понимает, что на самом деле самое важное для женщины — это не призовое место и корона, а дети и семья; и это у нас уже есть.

А значит, главная победа по жизни уже состоялась».

Кстати, этот конкурс — далеко не первый для Ксении. Например, она уже принимала участие в конкурсе красоты для мам «Миссис Санкт-Петербург», в котором получила титул «Вице-Миссис».

Всем финалисткам конкурса «Миссис Россия» предстоит большая работа в общественном, социальном и благотворительном плане.

Так, с мамами — королевами красоты сотрудничает фонд «Планета женщин», который организовывает мероприятия, направленные на продвижение идеалов семьи и материнства среди будущих мам.

Фото: пресс-служба

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