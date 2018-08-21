«Отгибал штаны и трогал»: девочка, обвинившая уральского тренера в педофилии — о том, как всё было

В распоряжении E1.RU оказалась запись опроса девочки, чьи родители обвинили тренера фитнес-клуба в педофилии после того, как он посидел на одном диване с ребёнком. Показывать эту запись мы не имеем права по закону, чтобы не раскрывать лицо и голос девочки. Но публикуем расшифровку ее ответов на вопросы следователя. Этот разговор состоялся на следующий день после инцидента в ноябре 2017 года.

Родители девочки уверены, что фитнес-инструктор мастурбировал при ребёнке. Они подали в суд на тренера. На последнем заседании его отказались отпустить под домашний арест. Мужчина останется в СИЗО до 30 ноября.

На видео опроса семилетняя девочка сидит рядом с мамой, которая иногда подсказывает ей и задаёт уточняющие вопросы. На какие-то вопросы следователя, например, о том, во что был одет тренер, девочка отвечает очень уверенно. На другие — о том, что она делала на тренировке и когда рассказала маме о случившемся, — неуверенно, запинается, долго думает.

Публикуем расшифровку её слов целиком.

Следователь: — Можешь рассказать, куда ты вчера вечером ездила и что там делала?

Девочка: — Я ездила в фитнес.

С: — Что ты там делала?

Д: — Занималась…

С: — Чем ты занималась? Какие-то занятия были?

Мама: — Вас там учили ходить или что? Тянулись вы там, вас гибкости учили или что вы делали? Расскажи.

Д: — Ну… Гибкость…

С: — Ну упражнения, в общем, всякие?

Д: — Угу.

С: — Чем ты занималась после того, как занятия закончились?

Д: — Села на диван.

Мама: — Ты вышла, пошла переодеваться сначала?

Д: — Пошла переодеваться, а потом села на диван.

Мама: — Что ты стала делать? Ждала…

Д: — Ждала маму… И перед этим там ещё сидел дядя.

С: — Перед тем, как мама приехала?

Д: — Да.

С: — Вы сидели с этим мужчиной на одном диване?

Д: — Да.

С: — А что стояло рядом с этим диваном?

Д: — Автомат с едой.

С: — Во что был одет этот мужчина?

Д: — В красную футболку, сзади было написано «Я фитнес» и что-то ещё, не помню. И в черных болоньевых штанах, только они были тонкие.

Мама: — Такие, не зимние, не горнолыжные, а тоненькие, да?

Д: — Да. Спортивные.

С: — Он сидел на диване до того, как ты оделась и пошла на диван? Или пришел уже тогда, когда ты сидела на диване?

Д: — До того.

Мама: — Что до того? Ты уже сидела, и он пришел, или как?

Д: — Я пришла, и он сидел.

С: — В руках у этого мужчины что-то было?

Д: — Тетрадка красная.

Мама: — Не тетрадка, а как она называется?

Д: — Папочка красная. И ручка. И он что-то записывал.

С: — Делал ли этот мужчина что-то странное, когда сидел рядом?

Д: — Делал.

Мама: — Расскажи, как ты это увидела…

Д: — Я посмотрела на него, и у него была пися.

С: — Он штаны снял?

Д: — На неё вот так. (Показывает.)

С: — Приспустил штаны, да, резинку?

М: — То есть ее было видно?

Девочка кивает.

С: — Он ее трогал, делал что-нибудь с ней?

Д: — Трогал.

С: — Чем?

Д: — Рукой.

С: — Одной?

Д: — Одной. Правой.

С: — А другой рукой что делал?

Д: — Держал тетрадку, прикрывался.

С: — Как ты поняла, что он именно прикрывался папкой? Тебе это кто-то объяснил или сама поняла?

Д: — Потому что никто этого больше не видел. Там даже еще люди проходили и ничего не подозревали.

С: — Долго он сидел, отогнув штаны?

Д: — Ну, иногда закрывал…

Д: — Я даже помню, на что она похожа.

С: — На что?

Д: — Вот на это… (Показывает руками.)

Мама: — Она как сосиска, что ли?

Д: — Толще. Толстая сосиска. Но короткая. Как котлета. (Смеется.)

Мама: — Твоя любимая тема еда, да?

С: — Этот мужчина видел, что ты сидишь рядом? Смотрел на тебя?

Д: — Да, иногда смотрел.

С: — Он тебе специально показывал писю или просто было видно ее?

Д: — Просто было видно.

Мама: — То есть ты не думаешь, что он специально хотел показать тебе её?

Девочка кивает.

С: — С твой стороны папка не закрывала обзор?

Д: — Ммм…

С: — Ну, ты говоришь, что он папкой прикрывался, а с твой стороны это было видно?

Д: — Да, видно.

С: — То есть это с другой стороны не было видно?

Д: — Спереди.

С: — А ты сбоку была?

Д: — Да.

С: — Этот мужчина просил тебя что-то сделать, говорил с тобой?

Д: — Нет. Он просто что-то сказал, но я не помню, что.

С: — Тебе?

Д: — Мне или не мне, не знаю.

Мама: — Ну, ты не расслышала или не поняла?

Д: — Не поняла. Скорее всего, он не мне.

С: — Сколько примерно по времени он сидел с тобой и трогал себя?

Д: — Не знаю.

Мама: — Ну примерно, ты не можешь сказать? Пять, десять минут, пятнадцать? Она не ориентируется во времени.

Д: — Ну, двадцать минут где-то.

С: — Он засовывал руку в штаны или отгибал штаны и трогал себя?

Д: — Отгибал штаны. Ну, у него она была открыта. И он трогал.

С: — А почему ты не захотела пересесть от него в другое место?

Д: — Не знаю…

Мама: — Ты не испугалась, что ли?

Д: — Нет. Не испугалась.

С: — Потому что не понимала, что он делал, да? Или как?

Д: — Да. Думала, что это прекратится.

Мама: — Она просто не знала, куда пойти, мы же в первый раз туда пришли. Она просто села на диван и сидела.

С: — Перед тем, как мужчина ушел, что-то еще он трогал, что-то необычное происходило?

Д: — Нет. Когда он ушел, он обратно это заправил, в штаны.

С: — А ты видела, куда он пошел?

Д: — В туалет. И всё. Больше я его не видела.

С: — Ты раньше где-нибудь видела что-нибудь такое?

Д: — Нет.

С: — Что ты делала после того, как ушел мужчина?

Д: — Уснула.

С: — На диване, да?

Д: — Да.

Мама: — Я пришла, а она спит.

С: — Кому и когда ты рассказала о том, что ты видела?

Д: — Маме. Вчера. Когда мы приехали домой, она мне сказала переодеваться. И я маму позвала и сказала вот это.

С: — Ты этому мужчине что-то говорила, пока вы сидели на диване?

Д: — Нет.

С: — Ты этого мужчину до этого видела?

Д: — Нет.

С: — А ты видела, на нем были надеты трусы?

Д: — Нет.

С: — Не видела?

Д: — Не было.

Мама: — То есть ты сами трусы не видела?

Д: — Не видела.

Мама: — А кроме писи, может быть, что-то видела?

Д: — Нет.

С: — Ты когда сидела, все это происходило, вокруг были взрослые люди?

Д: — Кто-то проходил мимо.

С: — Почему ты не подошла к взрослому человеку и не сказала, что там дядя делает?

Молчит.

С: — Ты испугалась?

Мама: — Она, скорее всего, постеснялась с незнакомыми разговаривать.

Д: — Постеснялась.

На одно из последних заседаний в суд приезжали родители девочки, где они рассказали свою версию событий. Но жена тренера при этом продолжает настаивать на том, что её муж невиновен и половой орган девочке не показывал. По видеозаписям с камер наблюдения, установленных в фитнес-центре, этого наверняка нельзя сказать.