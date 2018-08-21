Анна Цуканова-Котт показала архивное фото с мамой и поздравила ее с днем рождения

Поклонники отметили, что актриса очень на нее похожа.

Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками радостной новостью. Сегодня, 21 августа, у ее мамы день рождения. Алле Александровне Цукановой исполнилось 58 лет. Актриса посвятила нежный пост в Instagram своему родному человеку и поделилась архивным фото с мамой.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

21 Авг 2018 в 2:19 PDT С днем рождения, МАМА!❤️ Ты самый лучший подарок вселенной, я безумно горда тем, что именно ТЫ моя МАМА! Ты — космос!🌎 Я тебя люблю! Не перестаю учиться у тебя и восхищаться твоей внутренней силой!✨

— трогательно поздравила маму Анна Цуканова-Котт.

«Похожи с мамой. Удачи во всем и с днем варенья!», «Спасибо маме за тебя!😍😘», «Чудесное фото, сколько теплоты!))😍🙏 Всех благ Вашей мамочке, Анна, здоровья, прежде всего!))🎁🎈🎂🎉», «Вау🌼 как вы похожи❤», «Поздравляю прекрасную мамочку! Искренних улыбок, крепкого здоровья и счастья♥️♥️♥️», «Поздравляем с днем рождения вашу мамулю! Счастья ей, здоровья, успехов в личной жизни, всего самого наилучшего! Ей, ее родным и близким! 🌹🎼🎊🎉🎂🎁🎈🎊💞😘», — присоединились к поздравлениям подписчики актрисы в Instagram.

Напомним, что Анна Цуканова-Котт 20 июня 2018 года второй раз стала мамой. А недавно актриса раскрыла тайну имени своей дочки. Малышку назвали Лея. Правда, супруги долго думали над именем.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

7 Авг 2018 в 9:29 PDT А сейчас я раскрою самую главную тайну!😇 Тайну имени моей новорожденной крошки!🤱🏻 Мы назвали нашу малышку древним и очень красивым именем ЛЕЯ!🌟 Оно мне очень нравится и именно это имя ей подходит!🙌🏻 Скажу честно, мы долго думали🙈 Больше месяца! Перебрали огромное количество имён (я теперь реально эксперт в этой сфере 😅)! И! Бинго! Нашли то самое!

— поделилась актриса.

Правда, некоторые поклонники Анны Цукановой-Котт недоумевают, почему звездные родители так долго не могли определиться с именем. «Неужели можно было месяц не регистрировать детку?», «Мы придумали имя для сына еще до его рождения. Не понимаю, а чего тянуть?», «Я знала, как назову детей сразу же, как их увидела в роддоме», «Больше месяца? Странно», —прокомментировала аудитория в Instagram.

Однако большая часть подписчиков звездной мамы не увидела в этом ничего необычного. «У нас младший сын две недели был просто мальчик)))))», «Я год без имени ходила😅», «Ребенок жил 2 недели без имени)) Но потом мы, наконец, придумали и назвали малышку чудесным именем Николь😍», «Мы на 5тый день определились. Уже врачи спрашивали, ну, придумали ребенку имя. Придумали, Эдвард», «Моя доча ходила без имени почти месяц😁но загадка имени была у меня под носом, а я только потом это поняла», — поделились своими историями поклонники актрисы.

Кстати, Анна Цуканова-Котт рассказывала об интерьере в комнате малышки Леи. Звездная мама поделилась, что тщательно выбирала цвета для детской.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

8 Авг 2018 в 1:45 PDT Комната моей малышки Леи выполнена в самых нежных тонах! 😇 я подбирала цвета самостоятельно! Хотела, чтобы вся мебель была белого цвета,

— поделилась Анна Цуканова-Котт.

Напомним, что у Анны и ее мужа Александра 20 июня родилась девочка. О беременности звезды стало известно в марте нынешнего года, счастливую новость сообщила поклонникам сама Анна: «У меня новость, у нас скоро будет прибавление в семье 🙈☺️🙈 мы очень счастливы!» — написала актриса в личном блоге, продемонстрировав нежный кадр с округлившимся животиком.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

21 Мар 2018 в 1:42 PDT И уже спустя полторы недели после рождения второго ребенка Анна Цуканова-Котт блистала на светском мероприятии. Актриса посетила благотворительный ужин, который прошел в Эрмитаже . Поклонники восхитились фигурой молодой мамы.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

1 Июл 2018 в 11:59 PDT Напомним, что актриса Анна Цуканова-Котт замужем за российским кинорежиссером, сценаристом Александром Коттом (братом-близнецом кинорежиссера Владимира Котта ). Помимо новорожденной дочки пара растит сына Михаила (2008 года рождения).

Всех с днём семьи!❤️Семья — это самое прекрасное, что есть! Это тепло и приятные проблемы, семья — это нежность и забота! Семья — это поддержка 24/7🕑 Берегите друг друга и не ссорьтесь по мелочам!🙌🏻 foto @natots 📷#аннацукановакотт #актриса #александркотт #мишакотт #семья #котт #семьякотт #котики #семейнаяфотография

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

8 Июл 2018 в 9:15 PDT Фото: Instagram @anna_tsukanova_kott