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Яблочный Спас помогает сохранить детям жизнь
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Яблочный Спас помогает сохранить детям жизнь 

РИА Новости 1 час назад
В этом году Яблочный Спас отмечали 19 августа, наши предки в этот день начинали собирать урожай, освещали плоды в церквях и заготавливали на зиму, спасаясь от голода в холодное время. В современных российских мегаполисах яблоки тоже могут спасать жизни, и вот почему.
Семь лет назад, в 2011 году выдался небывалый урожай яблок и директор Благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Бермант придумала Большой Фестиваль Шарлотки:
Я написала в ЖЖ: «Сто хозяек, испеките и принесите сто шарлоток, мы их продадим, а деньги пойдут на операцию».
Все фестивали проходят по простой схеме: люди пекут дома шарлотку, приносят и выставляют на общий стол. Кучок пирога можно получить за благотворительное пожертвование, а среди участников выбирается лучшая мужская, женская и детская шарлотка. Собранные деньги идут на помощь детям с врожденным пороком сердца.
Первые три фестиваля помогли собрать деньги и спасти троих детей, Айнура Алембекова из Уфы, Илью из Анапы и Дашу Дергачеву из Раменского. В 2014 году благодаря фестивалю была спасена жизнь Насти Маненковой из Санкт-Петербурга.
Пятый, юбилейный фестиваль 2015 года спас Катю Денисову из Владимирской области.
В 2016 году вырученные деньги пошли на оплату операции маленькой Диане Карповой из Ростовской области. Известные друзья фонда не только сами приготовили пироги, но и записали милые видеоприглашения, например Нелли Уварова, Тутта Ларсен
Шарлотка 2017 года спасла Вику Скорнякову из Кировской области — девочке оплатили окклюдер для эндоваскулярной операции.
Алена Хмельницкая (справа) на Большом благотворительном фестивале шарлотки
Стоит ли говорить, что эти дети живы не только благодаря яблокам? И стоит ли ждать фестиваля «Шарлотка» в 2018 году, чтобы спасти жизнь ребёнка? Можно помочь сейчас, отправив sms с любой суммой на номер 7195 и гарантированно спасти детскую жизнь.
А если вам захотелось испечь или съесть благотворительную шарлотку, следите за новостями на сайте фонда «Детские сердца», чтобы узнать подробности. Фонд существует с 2002 года, здесь оказывают помощь в оплате операций на сердце детям с врожденным пороком сердца.
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