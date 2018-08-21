В школе № 1236 стартовал набор в секции и кружки

Запись в бесплатные секции и кружки дополнительного образования на 2018–2019 учебный год стартовала в школе № 1236. Об этом сообщили в администрации школы.

— Записать ребенка можно в такие секции, как эстрадное пение, инструментальное исполнительство, сценическая речь, актерское мастерство, эстрадный танец, художественное творчество и многие другие. Прием документов будет осуществляться с 27 августа, — пояснили в администрации.

С правилами записи детей в секции и кружки, а также с их полным перечнем можно ознакомиться здесь. (ак)