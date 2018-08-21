Ещё
В школе № 1236 стартовал набор в секции и кружки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В школе № 1236 стартовал набор в секции и кружки 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Запись в бесплатные секции и кружки дополнительного образования на 2018–2019 учебный год стартовала в школе № 1236. Об этом сообщили в администрации школы.
— Записать ребенка можно в такие секции, как эстрадное пение, инструментальное исполнительство, сценическая речь, актерское мастерство, эстрадный танец, художественное творчество и многие другие. Прием документов будет осуществляться с 27 августа, — пояснили в администрации.
С правилами записи детей в секции и кружки, а также с их полным перечнем можно ознакомиться здесь. (ак)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Медитацию на исполнение желания проведут в Бутырском районе Вблизи Бутырского района соберут десертные сорта яблок В Бутырском районе научат холотропному дыханию
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ7
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши37
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике9
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем4
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки23
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение