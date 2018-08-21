Распродажи, гаджеты, репетиторы. Сколько стоит подготовить ребёнка к школе

Опытные родители готовятся к первому сентября круглый год, понемногу покупая одежду для детей на распродажах. Но таких скурпулёзных единицы — большинство берётся за дело только в августе. «АиФ-Юг» вместе со специалистами прикинул, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу, на чём можно сэкономить и нужно ли ходить к репетитору перед первым классом.

Цена не значит качество

Школьная и спортивная форма, обувь ежедневная и физкультурная, рюкзак, пенал, канцтовары — это минимальный набор школьника к первому сентября. Родители второклашек и более старших ребят могут сэкономить, если осталось что-либо из прошлогоднего, но первоклассникам нужно всё и сразу.

«Школьную форму мы шили всем будущим классом в одном месте, — рассказывает краснодарка Анна Левченко , мама семилетнего Артёма. — В итоге жилет, пиджак и пуловер обошлись в три тысячи рублей. Родители девочек отдали на 1700 рублей больше — у них ещё сарафан в комплекте».

Перед первым сентября Роскачество проверило брюки для мальчиков школьного возраста, продающиеся на отечественном рынке. Высшей оценки в пять звёзд удостоились два образца — за 1690 и 1750 рублей. Самый дешёвый вариант в подборке — штаны за 1773 рублей — оценили всего в две звезды. Впрочем, такую же плохую оценку получили и самые дорогие брюки — за 3890. Так что не в цене дело.

Анна, у которой в школу идёт первенец, признаётся, что выбирали всё тщательно, не экономили, но и деньгами не разбрасывались. Канцтовары: пенал, ручки, карандаши, набор для творчества обошлись в тысячу рублей. Тёмные брюки и пара белых рубашек — ещё в две тысячи. Плюс ремень — шестьсот. Кроссовки на физкультуру — полторы тысячи, туфли на сменку — две, спортивные штаны — 500 руб., футболки с логотипом школы выдадут каждому уже перед занятиями.

«Начитались про то, что плохие ранцы могут испортить осанку ребёнка, и стали искать дорогие — от пяти-шести тысяч рублей, — продолжает Анна Левченко. — В итоге заказали в Интернете за три тысячи. Правда, муж уже шутит — от нас до школы всего триста метров, на таком расстоянии даже самый худший ранец осанку не испортит».

В итоге расходы семьи Левченко на сборы в школу составил почти 20 тысяч рублей. Ко всему описанному плюс 2,5 тысячи на рабочие тетради, родительский комитет взял ещё две тысячи на нужды классы и три тысячи сдавали все на ремонт кабинета. К слову, средняя зарплата в Краснодарском крае в 2018 году в среднем составила около 30-35 тысяч рублей.

На чём сэкономить

«На нужды класса и мы сдаём, — признаётся Маргарита Овсепян, у которой сын Руслан идёт в четвёртый класс. — Но по поводу рюкзака уже не переживаем — купили самый простой в спортивном магазине, он и дешевле, и прочнее».

Понятно, что бюджет у каждой семьи разный, поэтому и суммы, которые они тратят на подготовку к школе, могут различаться в несколько раз. Но Маргарита делится проверенными способами сэкономить на подготовке.

«Самое главное, на мой взгляд, не брать всё разом — я в течение года отслеживаю скидки и понемногу добираю чёрные брюки, белые рубашки и т.д., — объясняет она. — Главное, учитывать, что ребёнок растёт. И тогда получается выгоднее. Не надо спешить в торговые центры — часто дешевле заказывать одежду в Интернет-магазинах или на сервисах совместных покупок, правда, размеры надо очень тщательно подбирать».

По словам Маргариты, все дети разные, поэтому не грех и спросить у мамы крупного мальчика, не осталось ли вещей, из которых он уже вырос, а другому они будут как раз.

По закону в Краснодарском крае социальные выплаты на первоклашек не предусмотрены, но дети из малообеспеченных семей всё равно получают школьную форму, канцелярские принадлежности, портфели, ранцы и другие школьные принадлежности бесплатно во время акции «Соберём ребёнка в школу!». Как рассказали в региональном министерстве труда и социального развития, делается это за счёт спонсоров, общественных организаций, жителей края. Чтобы поучаствовать в акции, надо лишь принести в пункты приёма благотворительной помощи «Вторые руки» новые канцтовары: карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, обложки, клей, цветную бумагу, ранцы и другие школьные принадлежности. Каждый год помощь в сборе детей к новому учебному году получают свыше трёх тысяч кубанских семей.

Безопасность и подготовка

«У меня старшая дочка в первый класс идёт, волнуюсь до ужаса, — говорит Роман Костюков. — Взял отпуск на сентябрь, чтобы первое время самому её возить. Потом на пару недель бабушек-дедушек вызовем, а дальше что? Знакомые советуют купить часы с GPS-трекером».

С такими часами всегда можно увидеть на мониторе где находится ребёнок. А ещё на них или с них можно позвонить. Цена гаджета начинается с полутора тысяч рублей.

«Я, конечно, понимаю беспокойство родителей, но, на мой взгляд, это уже перебор, — говорит учительница начальных классов Анна Сидорова . — Часы, в отличие от телефона, всегда на виду, поэтому детишки вместо того чтобы слушать нас, постоянно смотрят на время, нажимают кнопки. А иногда прямо во время урока раздаётся звонок — родители, дедушки и бабушки не всегда хорошо знают расписание. Если вы так уж хотите купить такой гаджет, научите ребёнка снимать его перед уроками и класть в рюкзак».

Перед первым сентября активизируются не только родители нынешних первоклассников, но и те, кому идти в школу через год — мамы активно интересуются, как надо готовиться к школе, к какому репетитору пойти, сколько это стоит.

«Если уже до школы идти к репетитору, то что дальше делать? — удивляется Анна Сидорова. — На мой взгляд, программа сейчас гораздо проще, чем была 20-30 лет назад, поэтому обращаться к репетиторам перед первым классом точно не стоит».

«Мы на подготовительные занятия к первому классу ходили к нашему будущему учителю, — рассказывает Анна Левченко. — Остались довольны, но, как я поняла, эта подготовка больше психологическая — чтобы дети узнали другу друга, преподавателя, научились себя правильно вести в классе».

«Мы с той же целью — атмосферу прочувствовать — водили в своё время, — добавляет Маргарита Овсепян. — Даже из тех, кто на подготовку ходит, большая часть уже читать и писать умеют — сейчас мамы активные, рано детей учат».

Вообще цена академического часа работы репетитора с дошкольником в Краснодаре начинается с 300 рублей. Но нужно ли это ребёнку — решение индивидуальное.

Льгот не будет

«В этом году в первый класс идёт младший ребёнок, так что в нашей семье будет уже четыре школьника, — рассказывает президент межрегионального союза общественных объединений многодетных семей РФ Светлана Недилько. — В каждой школе обязательная форма, мальчикам — у меня два сына и две дочки — надо покупать сразу два комплекта: брюки — 1800, рубашка на опте — 700, туфли — 1500 рублей. Для девочек — юбка 2500, жилет — 1600, блузки — от 1100 рублей. Плюс портфели и канцтовары.

К сожалению, льгот на покупку формы для многодетных нет, да и вообще для школьников из больших семей существует всего два вида поддержки — на десять рублей в день меньше мы платим за школьное питание плюс имеем право на льготный проездной на горэлектротранспорте.

Обращаются за помощью перед первым сентября не только многодетные родители, но и мамы-одиночки, вдовы, те, чьи мужья-алиментщики ничего не платят. В других субъектах страны существуют местные льготы — в одних регионах выделяют по 3,5 тысячи рублей на подготовку к школе, в других — компенсируют часть затрат, то есть родители покупают сами, приносят чеки и им выплачивают деньги. Почему таких мер поддержки нет в нашем богатом регионе — вопрос к краевым властям. Говорят, что нас слишком много — да, на Кубани на первого июля проживает 67991 многодетная семья, в которых воспитывают 223675 детей. Но ведь и регион у нас совсем не бедный».