Старшая дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека выросла копией матери: фото 

Несмотря на то, что после развода Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек сохранили дружеские отношения, личные победы они все же празднуют по отдельности. Так, вчера актриса получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде, и среди поддержавших ее в этот день были все родные — две дочери, сын, родители и сестры с мужьями и детьми, а также коллеги Стив Карел, Брайан Крэнстон и Джуди Грир, а вот Аффлек не пришел.
Возможно, был занят своей новой любовью — молоденькой моделью Playboy Шоной Секстон? За последние несколько дней актера и его пассию (с телепродюсером Линдси Шукус, очевидно, он расстался) уже несколько раз фотографировали на свиданиях.
Как бы то ни было, а торжество и без Аффлека прошло замечательно.
Дженнифер Гарнер с семьей
Но самым любопытным было другое. Хотя Гарнер и дети часто попадают в объективы папарацци, так близко мать и ее старшую дочь Вайолет мы, кажется, давно не видели. И у нас есть возможность рассмотреть, насколько же они похожи — девочка выросла буквально копией актрисы! А младшая, что любопытно, напротив, очень похожа на своего отца.
Дженнифер Гарнер с детьми
Дженнифер Гарнер с детьми
Напомним, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек прожили в браке 10 лет и объявили о своем расставании как раз в последнюю годовщину. Правда, после этого они еще два года жили вместе, как ни в чем не бывало, пока глава семьи наконец не выехал из общего дома и не начал встречаться с Линдси Шукус.