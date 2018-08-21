Старшая дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека выросла копией матери: фото

Возможно, был занят своей новой любовью — молоденькой моделью Playboy Шоной Секстон? За последние несколько дней актера и его пассию (с телепродюсером Линдси Шукус , очевидно, он расстался) уже несколько раз фотографировали на свиданиях.

Как бы то ни было, а торжество и без Аффлека прошло замечательно.

Дженнифер Гарнер с семьей

Но самым любопытным было другое. Хотя Гарнер и дети часто попадают в объективы папарацци, так близко мать и ее старшую дочь Вайолет мы, кажется, давно не видели. И у нас есть возможность рассмотреть, насколько же они похожи — девочка выросла буквально копией актрисы! А младшая, что любопытно, напротив, очень похожа на своего отца.

Дженнифер Гарнер с детьми

Дженнифер Гарнер с детьми

Напомним, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек прожили в браке 10 лет и объявили о своем расставании как раз в последнюю годовщину. Правда, после этого они еще два года жили вместе, как ни в чем не бывало, пока глава семьи наконец не выехал из общего дома и не начал встречаться с Линдси Шукус.