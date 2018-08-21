12-летняя дочь Джоли и Питта выросла точной копией знаменитого отца

Вот уже два года Брэд Питт (Brad Pitt) и Анджелина Джоли (Angelina Jolie) никак не могут оформить развод и стараются очернить друг друга в глазах общественности. Цель одна — выбить для себя опеку над детьми.

Недавно в бракоразводном процессе пары наметились изменения. Около месяца назад в Сети появилась информация о том, что суд поменял свое решение. Теперь Брэд сможет встречаться с детьми в любое время, а Джоли не должна препятствовать общению детей и их отца. Сейчас все семейство находится в Лондоне, так как Анджелина принимает участие в съемках второй части фильма «Малефисента».

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Развод Джоли и Питта: суд вынес решение по делу об опеке над детьмиУже два года голливудские звезды не могут развестись. На днях состоялось очередное заседание суда, где было вынесено решение по делу об опеке. Брэд Питт одержал первую победу, так как ему разрешили видеться с наследниками. Джоли сильно недовольна решением суда, а Питт, тем временем, проводит время с детьми. Недавно актер вместе с наследниками отправился в кино. Папарацци сделали несколько снимков 12-летней дочери Джоли и Питта Шайло. Девочка выросла поразительно похожей на отца.

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В Сети пользователи активно обсуждают внешность девочки, которая несколько лет назад заявила родителям, что хочет быть мальчиком. До сих пор Шайло носит короткую стрижку и предпочитает одеваться в мужскую одежду. Такой тобраз делает девочку еще больше похожей на знаменитого отца.