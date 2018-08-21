В роддоме на Костромской начали выдавать свидетельства о рождении

В родильном отделении ГКБ имени Ерамишанцева начали выдавать свидетельства о рождении ребенка. Об этом сообщила заведующая отделением Ольга Билявская.

-С 9 июля 2018 года все граждане Российской Федерации имеют право получить первый документ своего малыша — свидетельство о рождении — в родильных отделениях ГКБ имени А. К. Ерамишанцева в день выписки. Регистрация рождения ребенка будет произведена отделом ЗАГС города Москвы. Это значительно сэкономит время родителей и позволит больше времени посвятить малышу, — отметила Билявская.

Для того чтобы получить свидетельство о рождении в роддоме, нужно написать заявление на бланке, который пациентке выдадут в больнице, а также предоставить оригиналы паспортов родителей, а для супругов — свидетельство о заключении брака. Помимо этого, нужно приложить медицинскую справку о рождении, которую выдают в роддоме. (ип)