Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 22 августа 2018 года 

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Выпускница «Фабрики звезд» певица Рита Дакота ушла от певца и актера Влада Соколовского
Актриса Даша Мельникова и ее муж актер Артур Смольянинов станут родителями во второй раз Спортивному комментатору Василию Уткину заплатили рекордный гонорар за работу на чемпионате мира по футболу
Телеведущая Лера Кудрявцева родила дочь
Новый формат популярного вокального проекта
Ведущая Лена Летучая готовит для Первого канала программу по переработке отходов
Актер Георгий Дронов рассуждал про гаджеты, толерантность, воспитание детей и стирке носков в интервью «Телепрограмме»
В чем ходят учиться дети звезд в разных странах
Какие средства для макияжа не стоит использовать, потому что они опасны
Надежда Михалкова снимается в сериале про чернобыльскую катастрофу