Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 22 августа 2018 года

Темы номера:

Актриса Даша Мельникова и ее муж актер Артур Смольянинов станут родителями во второй раз Спортивному комментатору Василию Уткину заплатили рекордный гонорар за работу на чемпионате мира по футболу

Новый формат популярного вокального проекта

Ведущая Лена Летучая готовит для Первого канала программу по переработке отходов

Актер Георгий Дронов рассуждал про гаджеты, толерантность, воспитание детей и стирке носков в интервью «Телепрограмме»

В чем ходят учиться дети звезд в разных странах

Какие средства для макияжа не стоит использовать, потому что они опасны