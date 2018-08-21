Алиментщик из Тобольска после принудительных работ одумался и забрал троих детей из детдома

Мужчина одумался только после того, как судебные приставы привлекли к уголовной ответственности и нашел официальную работу

История со счастливым концом произошла в Тобольске. Судебные приставы заставили одуматься многодетного отца. Он нашел официальную работу и вернул себе троих родных детей.

По данным судебных приставов, после распада семьи заботу о троих детях взяли на себя органы опеки. Мужчина не оказывал детям никакой помощи, работая неофициально, скрывал свои доходы. Спустя некоторое время мать отказалась от детей. В итоге мужчина задолжал своим детям 200 тысяч рублей. Сначала судебный пристав привлек должника к административной ответственности за неуплату алиментов детям. Но отец всё равно не спешил с выплатами. Поэтому в отношении него возбудили уголовное дело за злостное уклонение от выплат алиментов. Суд назначил многодетному отцу пять месяцев исправительных работ.

— Трудовые будни и новый коллектив позитивно повлияли на тоболяка, по истечению назначенного срока мужчина изменил свою жизнь: официально трудоустроился, после чего обратился в органы опеки и сумел вернуть детей, —рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области. Это не первый случай, когда у алименщиков просыпается советь благодаря судебным приставам. В преддверии 1 сентября тюменские приставы заставили раскошелиться отца-алиментщика, который месяцами игнорировал своих детей. 46-летний житель Тюмени принципиально не платил алименты двум детям от разных женщин. Пересмотреть свои взгляды на содержание наследников его заставили только кардинальные меры — арест Infiniti и запрет покидать территорию страны. О подобном случае мы рассказывали в минувшем мае. Тогда тоболяка приговорили к исправительным работам в порту за неуплату алиментов, но по истечении срока он решил остаться в профессии, так как ему понравилось.