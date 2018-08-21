Андрей Федорцов рассказал, как в войну его бабушку с детьми спас «фриц»

Актер Андрей Федорцов — актер из сериалов «Литейный» и «Убойная сила», впервые замеченный в эпизодической роли заложника в фильме «Брат», рассказал, что его отца и его самого могло бы не быть, если бы не немецкий солдат по имени Альберт.

Во время войны в доме бабушки Федорцова — многодетной матери, жившей с детьми в оккупированной фашистами деревне Жуковка, обосновался немецкий пехотинец. Он и предупредил многодетную мать о скором приходе СС. Бабушка актера с детьми успела спрятаться в лесу. Фашисты вскоре деревню сожгли, а всех жителей расстреляли.

Благодарная бабушка с тех пор стала звать одного из сыновей (отца Федорцова) Альбертом — в память о немце, спасшем их семью. Однако дед, вернувшись с войны, едва не выгнал ее за это из дома. Правда, через несколько лет, когда к ним в дом пришел юноша и представился сыном деда Митрофана, настала его очередь спасаться от гнева жены.

Оказывается, в больнице, где дед восстанавливался после очередного ранения, он влюбился в медсестру, и та родила от него сына.

Тут уже бабушка долго бегала за мужем-изменником со сковородкой, с иронией вспоминает Федорцов.

Сам он, прежде, чем стать актером, бороздил водные просторы — побывал матросом после мореходки, строительным разнорабочим, бизнесменом и даже учился в фермерской школе. Сцена стала главным делом жизни во время службы в армии, где он создал свою рок-группу, а после армии продолжил заниматься музыкой в рок-клубе и поступил на театральные курсы.

После окончания Санкт-Петербургской театральной академии Дмитрий Астрахан взял весь курс, в том числе и Федорцова, в Театр комедии.

Не сразу — только в канун 50-летия — актер решился связать себя официально узами брака. До этого у Федорцова было несколько бурных романов (в том числе с японкой и с англичанкой).

Две женщины родили ему детей: одна — сына Михаила, вторая — дочку Варю, но официально жениться актер так и не решался. В одном из интервью он признавался, что никогда не будет жить с женщиной без любви даже ради ребенка и просит не судить его строго.

Однако любовь всей жизни он все-таки встретил. Вместе они уже пять лет. Жена Катя родила мужу двух дочерей — Ксюшу и Дашу, а через двадцать минут после вторых родов предложила Андрею подумать и о третьем ребенке.

Почему у актера два отчества, где и как произошла судьбоносная встреча с женщиной, которая смогла исправить «старого холостяка», по каким маршрутам ходил моторист Федорцов до того, как стать актером, и как общается с женщинами, родившими от него детей вне брака? Об этом — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».