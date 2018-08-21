Карамышев предложил досрочно отпускать на пенсию матерей 

Каждая женщина, родившая ребёнка, должна иметь право на досрочный выход на пенсию, пенсионный возраст стоит сокращать на один год за каждого ребенка, считает высказал член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Виктор Карамышев.
«Пенсионная реформа не затрагивает граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию: правоохранителей, силовиков, военных, тех, кто работает во вредных и тяжелых условиях труда, а также пенсионеров по социальным мотивам, — напомнил депутат в разговоре с «Парламентской газетой».
«Среди социальных категорий граждан — матери более чем пяти детей. Они имеют право выйти на пенсию раньше положенного срока. Безусловно, эту льготу необходимо сохранять. Вместе с тем я предлагаю дать эту льготу и другим женщинам. Родила одного ребенка — выходи на пенсию на год раньше. Три ребенка — на три года. Четырех детей — на четыре года», — сказал парламентарий.
По словам Виктора Карамышева, предложенная норма была бы справедлива по отношению к женщинам, «поскольку родить и воспитать ребенка — большой труд, требующий много сил и здоровья».
«Укрепление института семьи и охрана материнства — это приоритетные задачи социальной политики нашей страны. Дополнительная поддержка матерей позволит улучшить и демографическую ситуацию, и даст возможность женщинам уделять больше внимания своим детям и внукам», — подчеркнул депутат.
21 августа в Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионного законодательства.