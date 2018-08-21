В Орловской области полицейские установили местонахождение пропавшего малолетнего ребенка

Мальчик 2012 года рождения ушел из дома, расположенного в одном из поселков района, еще 20 августа. Обнаружив его пропажу, родители сначала искали сына сами. Только спустя продолжительное время они обратились в пункт полиции «Краснозоренский».

Розыском мальчика немедленно занялся весь личный состав пункта полиции и Межмуниципального отдела МВД России «Новодеревеньковское». Полицейские начали прочесывать прилегающий к дому жилой массив и хозяйственные постройки, заросли, заброшенные здания.

Установить местонахождение ребенка полицейским удалось через два часа после поступления заявления. Двигавшиеся на служебном автомобиле участковые уполномоченные полиции заметили мальчика около бывшего колхозного сада. Ребенка доставили в пункт полиции, сообщили родителям. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.