Чиновники отчитали родителей 11-летнего мальчика, по пояс провалившегося в яму на тюменском мосту

По словам очевидцев, дети после инцидента разбежались в разные стороны

В Тюмени установили личность 11-летнего ребенка, который 20 августа провалился в яму на пермяковском мосту. Мальчик вместе с друзьями играл у проезжей части, в какой-то момент он оступился и упал в техническую яму. Ребята не смогли помочь своему другу выбраться — его ноги увязли в песке, поэтому прохожие вызвали на подмогу спасателей.

— Мальчик попал в технологическое отверстие для опоры барьерного ограждения на мосту, где идут ремонтные работы. Доступ автомобилей к этому месту, в соответствии с регламентом, был огорожен блоками. Дополнительно ограждать это место не требуется, так как глубина отвертстий не больше 70 сантиметров. Это значит, что угрозы жизни и здоровью тут нет. То, что дети играют на дороге и тем более на объекте строительства, — недопустимо. Поэтому с родителями подростка ведется разъяснительная работа, — прокомментировал Александр Сухомяткин, руководитель управы Восточного административного округа.

В случившемся, по его словам, виноваты сами дети, поэтому дорожников никто наказывать не будет. Аналогичная ситуация была в Тюмени весной у железнодорожной дороги, где мальчик провалился в пятиметровый бункер.