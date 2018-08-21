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Чиновники отчитали родителей 11-летнего мальчика, по пояс провалившегося в яму на тюменском мосту
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Чиновники отчитали родителей 11-летнего мальчика, по пояс провалившегося в яму на тюменском мосту 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
По словам очевидцев, дети после инцидента разбежались в разные стороны
В Тюмени установили личность 11-летнего ребенка, который 20 августа провалился в яму на пермяковском мосту. Мальчик вместе с друзьями играл у проезжей части, в какой-то момент он оступился и упал в техническую яму. Ребята не смогли помочь своему другу выбраться — его ноги увязли в песке, поэтому прохожие вызвали на подмогу спасателей.
— Мальчик попал в технологическое отверстие для опоры барьерного ограждения на мосту, где идут ремонтные работы. Доступ автомобилей к этому месту, в соответствии с регламентом, был огорожен блоками. Дополнительно ограждать это место не требуется, так как глубина отвертстий не больше 70 сантиметров. Это значит, что угрозы жизни и здоровью тут нет. То, что дети играют на дороге и тем более на объекте строительства, — недопустимо. Поэтому с родителями подростка ведется разъяснительная работа, — прокомментировал Александр Сухомяткин, руководитель управы Восточного административного округа.
В случившемся, по его словам, виноваты сами дети, поэтому дорожников никто наказывать не будет. Аналогичная ситуация была в Тюмени весной у железнодорожной дороги, где мальчик провалился в пятиметровый бункер.
Следственный комитет в этом случае отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку в произошедшем не нашли состава преступления. Подробнее об этом — в предыдущем материале.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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