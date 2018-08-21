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Три богатыря. Сразу три мальчика появились на свет в вологодской семье
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Три богатыря. Сразу три мальчика появились на свет в вологодской семье 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Третья в этом году тройня, зарегистрированная в Вологде и в Вологодском районе, родилась в семье Алексея и Александры Подосеновых 3 августа. Сейчас мама и малыши находятся под присмотром врачей. В этой семье теперь четверо детей. Первому сыну — 6 лет. Сейчас вместе с отцом они готовятся к встрече мамы с малышами.
Трое братьев получили имена: Роман, Кирилл и Даниил. Как и полагается младенцам, они усиленно питаются и набирают вес.
Отец малышей Алексей Подосенов служит в полиции Вологды. По его линии в роду были двойни, но троих близнецов среди родственников не было ни у одного из родителей. Узнав о будущей тройне, Подосеновы очень обрадовались. Имена для детей семья выбирала долго, стараясь подобрать наиболее подходящие для каждого мальчика. Алексей и Александра считают, что сейчас главное — вырастить тройняшек хорошими людьми и дать им достойное образование, рассказали в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Напомним, в областном центре родители троен могут рассчитывать на выплаты из городского бюджета в размере 500 тысяч рублей. Решение об этом было принято по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова в конце прошлого года. Такой мерой поддержки уже воспользовалась семья Баланичевых. Субсидию они направили на покупку жилья в ипотеку.
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