Вытащила со дна

Сейчас Вике 23. Пять лет назад она выпустилась из центра «Созвездие», в котором прожила три года. «Я была трудным подростком (смеется.). Я не ходила в школу совершенно. Гуляла с друзьями — у подружки была, еще что-то, — вспоминает Виктория. — Маму посадили в тюрьму, когда мне было 11 лет. А папы нет».

Опекунство над подростком оформила бабушка, но, по мнению службы опеки, с подростком женщина справиться не смогла — и девочку отправили в детский дом.

После выпуска Вика поступила сначала в один колледж, потом в другой, но учёба не задалась. «Просто не до этого было. Мне 17 лет, я сразу почувствовала свободу, не думала ни о чем. Проблема была скорее всего в какой-то лени. Потому что привыкаешь, когда за тебя всё делают. Мне кажется, это у каждого, кто выпускается, — за них всё делают, даже те же документы. Где-то нужно куда-то съездить, отдать, забрать. Да то же поступление. Потом познакомилась с молодым человеком, у нас сразу начались серьезные отношения, начали жить вместе, потом дочка родилась», — вспоминает девушка. — А когда ей было 8 месяцев, мы разошлись, и я переехала к бабушке».

Год назад бабушка Вики умерла. В общежитии живёт её мать, вышедшая на свободу после срока за наркотики. С дочерью у неё отношения прохладные. Сама Вика тоже сдержанно говорит о матери, с которой видится не чаще, чем раз в месяц, «но мне этого достаточно».

«Взрослую жизнь очень хорошо почувствовала, когда осталась одна с ребенком, — рассказывает Вика. — Грубо говоря, я могла в месяц жить на 3 тысячи вместе с ребенком. На мне лица не было. Это хорошо, соседи могли как-то угостить, подкормить, грубо говоря. Иногда у меня не было электричества по неделе, ничего нельзя было приготовить».

Несмотря на то, что у Вики был годовалый ребёнок, она решила искать работу и подала объявление через «Вконтакте». «Мне на следующий день позвонили, я, конечно, так обрадовалась. Зарплата, конечно, была очень-очень маленькая, но я была этому даже рада», — вспоминает она.

Сейчас Вика работает няней в частном детском саду (ребёнок ходит туда же, только в другую группу). Вместе с двухлетней дочерью Элиной они живут в комнате друга Вики по детскому дому. Подробности их взаимоотношений девушка уточнять не стала, сказав лишь, что «его сейчас там нет».

Зимой Вике предложили встретиться со Светланой Георгиевной. «Мне сказали, что есть женщина, которая хочет помогать. И ей меня посоветовали», — объясняет она предложение социального педагога.

Впервые Вика и Светлана Георгиевна встретились зимой. И теперь у дочери Вики есть человек, которого она зовёт бабушкой. «Знаете, по возрасту Вика мне как внучка. Как только приезжаешь, ее дочка ко мне бежит: „Баба, баба. Обнимает, поцелует“, — с волнением рассказывает Светлана Георгиевна.

Светлане Георгиевне 69 лет, она работает директором магазина „1000 мелочей“. Её сын с семьёй живет в Москве, а внучки уже взрослые.

»Сначала я по-другому планировала. Думала, что возьму ребёнка 10–12 лет под опеку. За 10 лет школу закончит, институт сможет закончить, допустим», — объяснила она. Но брать подростка её отговорили и в опеке, и близкие. «А ты попробуй так, чтобы вот взять под опеку какую-то семью или какого-то ребенка и его опекать так, чтобы он не попал в детский дом», — вспоминает слова подруги Светлана Георгиевна. Так в её жизни появилась Вика, которой можно помогать с ребёнком, иногда материально, а самое главное, — найти себя в жизни.

«Я как хочу помогать. Чтобы я им не рыбку принесла — вот, возьмите покушайте, а я хочу ей помочь иметь какую-то удочку, с помощью которой она бы сама эту рыбку ловила, — поделилась Светлана Георгиевна. — Я хочу, чтобы она поступила, больше общалась со студентами девочками, чтобы была занята чем-то, кроме работы».

В последнее время Вика стала иногда заменять воспитателя в садике. Но так как у девушки нет образования, получать больше, чем нянечка, она не сможет, говорит Светлана Георгиевна, поэтому она настойчиво предложила девушке идти учиться в Педагогический колледж, чтобы получить профессию.

Отношения куратора и подопечного вообще не закреплены официально — они просто общаются и помогают друг другу. Одной нужен наставник и помощник, другой — отдушина, близкий человек, которому хочется помочь.

Больше всего, говорит Светлана Георгиевна, её волнует история с другом Вики, в чьей квартире она сейчас живёт.

«Вика стала встречаться с кем-то из детского дома. Этого мальчика посадили, он полтора года сидит, — рассказала она. — Я сильно не лезу в это, но мне очень хочется, чтобы она вышла из этого круга общения.

От мамы никуда не денешься — мама есть мама, какая есть. Я ей тоже про это всегда говорю — можно быть благодарной хотя бы за то, что она тебя родила».

Недавно Вика с ребёнком ездили на дачу к Светлане Георгиевне. «Вика увидела щавель и говорит: „Мне когда было лет 10, мне бабушка делала пирожки со щавелем“. Я говорю: „Давай сделаем пирожки со щавелем, ты сейчас сама сделаешь“, — вспоминает она. — Я сказала, как, что соединить — с мукой, яйцами и так далее. Она сама все это сделала с удовольствием».

В Педагогический колледж Вика поступила, причём на бюджет, хотя Светлана Георгиевна была готова оплачивать обучение. Сейчас куратор собирается помогать ей Вике с ребёнком, чтобы девушка могла учиться и работать.

«Я вот как-то против того, что всякие фонды, что-то говорят — туда перечисли, сюда перечисли. У меня почему-то всегда было такое желание помочь именно конкретному человеку, что эти деньги куда-то там налево не уйдут, — объясняет она своё желание быть куратором Вики. — Я смотрю, они ко мне хорошо относятся, и я к ним. Мне хочется, чтобы у нас просто были нормальные человеческие отношения. И мне ничего не надо, просто хочу помогать и всё».

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