В Новом Уренгое торжественно чествовали тысячную горожанку

Сегодня, 17 августа, в ЗАГСе Нового Уренгоя состоялась торжественная церемония государственной регистрации 1000-го рождения. Счастливые родители Снежана и Павел Арешковы приняли поздравления с этим знаковым событием. В семье молодых родителей уже подрастают два сына и супруги мечтали о дочери. Их желание исполнилось 15 августа. Дочь Даниэла уже в первую неделю жизни стала звездой, обратив на себя внимание общественности.

По словам начальника городского отдела ЗАГС Жанны Чернуха, очень символично, что тысячный новорожденный зарегистрирован именно в преддверии Дня России.

«Такие торжественные церемонии мы проводим не только в преддверии праздничных дат, а практически ежедневно. Нам всегда приятно выполнять такую важную и трогательную миссию. Желаем счастья и здоровья девочке и её родителям», — сказала она.

Интересно, что в этом году в Новом Уренгое мальчиков родилось больше чем девочек, но именно девочке суждено было стать 1000-й в этом списке. Чаще всего родители даю мальчикам имена Артём, Дмитрий, Михаил и Иван. В числе женских имен в лидерах Дарья, Анастасия, Ева и Анна. Также мамы и папы нарекли своих детей редкими именами, например, среди мужских это Ясин, Яромир и Эрик, девочек называли Ясмин, Эсмира, Эмина и Эвелина.

Жанна Чернуха также отметила, что детям в городском отделе ЗАГС всегда рады. В преддверии Дня государственного флага в учреждении состоялась экскурсия для воспитанников детского сада «Непоседы» и пришкольного летнего оздоровительного лагеря «Солнечный». Дошкольники подарили отделу ЗАГС свои рисунки, посвященные Дню государственного флага РФ. Теперь они оформлены в качестве выставки «Над нами реет флаг России!».