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В Аргентине офицер полиции покормила грудью чужого брошенного малыша
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В Аргентине офицер полиции покормила грудью чужого брошенного малыша 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Многодетная мама не смогла остаться равнодушной к детскому плачу.
В детском госпитале в Буэнос-Айресе офицеру полиции пришлось на время оставить службу и стать обычной мамой. Селесте Айала во время службы в клинике заметила плачущего ребенка, который был брошен всеми врачами. По словам медиков, от малыша «плохо пахло и он был грязным». Офицер увидела, что мальчик хочет есть: во время плача он засовывал пальцы в рот. Селесте спросила у врачей разрешения покормить его своей грудью. Получив согласие, женщина утолила голод малыша.
У меня сердце обливалось кровью, когда я видела, как он плакал и засовывал руку в рот. Это был очень печальный момент. Считаю, что общество должно быть более чувствительным к проблемам детей,
— рассказала офицер в разговоре с Daily Mail.
Во время кормления Селесту сняла ее коллега и опубликовала эту фотографию в Facebook. Теперь офицер стала настоящим героем в глазах многих пользователей Сети, которые восхищаются ее поступком.
По информации журналистов, мальчик, которого кормила офицер, был одним из шесть детей матери-одиночки, которая не смогла справиться со всеми детьми. Что малыш делал в госпитале, не уточняется.
К слову, у самой Селесты подрастают трое детей.
Фото: Facebook
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