В Аргентине офицер полиции покормила грудью чужого брошенного малыша

Многодетная мама не смогла остаться равнодушной к детскому плачу.

В детском госпитале в Буэнос-Айресе офицеру полиции пришлось на время оставить службу и стать обычной мамой. Селесте Айала во время службы в клинике заметила плачущего ребенка, который был брошен всеми врачами. По словам медиков, от малыша «плохо пахло и он был грязным». Офицер увидела, что мальчик хочет есть: во время плача он засовывал пальцы в рот. Селесте спросила у врачей разрешения покормить его своей грудью. Получив согласие, женщина утолила голод малыша.

У меня сердце обливалось кровью, когда я видела, как он плакал и засовывал руку в рот. Это был очень печальный момент. Считаю, что общество должно быть более чувствительным к проблемам детей,

— рассказала офицер в разговоре с Daily Mail.

Во время кормления Селесту сняла ее коллега и опубликовала эту фотографию в Facebook. Теперь офицер стала настоящим героем в глазах многих пользователей Сети, которые восхищаются ее поступком.

По информации журналистов, мальчик, которого кормила офицер, был одним из шесть детей матери-одиночки, которая не смогла справиться со всеми детьми. Что малыш делал в госпитале, не уточняется.

К слову, у самой Селесты подрастают трое детей.

Фото: Facebook