«Аленький цветочек»: пользователи Сети восхищены двухлетней дочерью Игоря Николаева

Певец поделился новыми фото младшей дочери Вероники.

По давно сложившейся традиции певец и композитор Игорь Николаев проводит отпуск с женой и дочерью в Юрмале. Музыкант часто делится в блоге фотографиями дочки Вероники и рассказывает о забавных случаях из ее жизни. Например, сегодня ей подарили «аленький цветочек»: «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК🌹Продавщица на рынке подарила Нике розу!) Ника счастлива! И милая продавщица тоже!) Спасибо ей! Сегодня вечером куплю у неё букет для Кристины Орбакайте !)💐Идём на концерт!)».

«Ника сама как цветочек», «Папина доча», «Ника — девочка-очаровашка!», «Игорь, как я рада за Вас! Доченька прелесть! Сама нежность!счастья вам!», «Сладкая обаяшечка! Сама как аленький цветочек!», «Красотулечка растет!», «Какой красивый Ангелочек-цветочек!», «Ребёнку — радость, а для папы счастья видеть улыбку у доченьки😍», — восхищаются девочкой подписчики Николаева.

Фото: instagram