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«Аленький цветочек»: пользователи Сети восхищены двухлетней дочерью Игоря Николаева
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«Аленький цветочек»: пользователи Сети восхищены двухлетней дочерью Игоря Николаева 

Passion.ru 54 минуты назад
Фото: Passion.ru
Певец поделился новыми фото младшей дочери Вероники.
По давно сложившейся традиции певец и композитор Игорь Николаев проводит отпуск с женой и дочерью в Юрмале. Музыкант часто делится в блоге фотографиями дочки Вероники и рассказывает о забавных случаях из ее жизни. Например, сегодня ей подарили «аленький цветочек»: «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК🌹Продавщица на рынке подарила Нике розу!) Ника счастлива! И милая продавщица тоже!) Спасибо ей! Сегодня вечером куплю у неё букет для Кристины Орбакайте!)💐Идём на концерт!)».
«Ника сама как цветочек», «Папина доча», «Ника — девочка-очаровашка!», «Игорь, как я рада за Вас! Доченька прелесть! Сама нежность!счастья вам!», «Сладкая обаяшечка! Сама как аленький цветочек!», «Красотулечка растет!», «Какой красивый Ангелочек-цветочек!», «Ребёнку — радость, а для папы счастья видеть улыбку у доченьки😍», — восхищаются девочкой подписчики Николаева.
Фото: instagram
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