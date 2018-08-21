Поклонники Игоря Николаева уверены, что младшая дочь растет его копией

Звездный отец души не чает в своем ребенке.

Певец и композитор Игорь Николаев порадовал поклонников новыми фотографиями с дочкой. Звездный отец рассказал, что маленькой Веронике подарили розу. Малышке понравилось такое внимание. Поклонники Игоря Николаева отметили, что младшая дочка артиста — его копия.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

21 Авг 2018 в 2:31 PDT АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК🌹Продавщица на рынке подарила Нике розу!) Продавщица счастлива! Ника тоже!)

— забавно подписал фото Игорь Николаев.

«Ника сама как аленький цветочек🌹🌹🌹», «Папина доча!», «Как Вы похожи)))) ❤», «Папина доченька! Здоровья Вам», «Вы очень похожи! Доча — копия Папа! Счастливой будет😍😍😍», «Папа-дочка, дочка -папа, 😍 и сердце бьется от такой любви!❤️», «Очень на вас похожа))», «Какая очаровательная девочка! Очень похожа на папу», — прокомментировали поклонники в Instagram.

Певец и композитор Игорь Николаев довольно часто и охотно делится в личном блоге фотографиями младшей дочери и роликами с ее участием. Недавно, звездный отец показал веселое видео, как дочь бегает по лужам.

Наконец-то, лужи!❤️☔️

— прокомментировал ролик Игорь Николаев, который и снял это веселье.

«Чудо-ребенок!», «Дети знают толк в лужах!😊», «Ну как без луж то! Это и не детство даже!», «Дождика нам не надо, а вот радостью поделились — огромное спасибо!», «Молодцы, что позволяете дочке быть настоящим ребенком!😘» — комментируют подписчики. Некоторые даже позавидовали Веронике, что она может так беззаботно прыгать по лужам, ведь вряд ли окружающие правильно поймут взрослого человека, который будет делать так же. Многие отметили, что девочка наверняка гуляла в момент съемки с папой, ведь мамы обычно не очень любят подобные забавы.

А еще Игорь Николаев восхитил поклонников летним видео с младшей дочерью. Звездный отец не только показал, как его девочка играет на пляже с песком и игрушками, но и добавил мелодичный фон — песню Стинга под названием August Winds («Августовские ветра»).

В результате ролик получился немного романтичным и очень милым.

Поклонники артиста не смогли сдержать своего восхищения. «Красотища», «Девочка и море!🌞🌊», «Зрелище потрясающее. Небо, море красивое, песок… И доченька любимая играет. Прелесть!», «Какое раздолье для Веронички», «Игорь всегда все делает красиво и основательно. Каждый пост — произведение. Талант— он во всем талант», «Прекрасно!👍Целое море для Ники❤️», — комментируют пользователи Instagram.

Напомним, что Вероника — дочь Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой . Оба очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока.

Моя дочь родилась в Юрмале неожиданно, в 36 с половиной недель, весом в 2695 грамм (при выписке мы весили 2420 граммов). Нам поставили недоношенность 1 степени. Мы не лежали с зондом, в инкубаторе под лампой тоже не лежали, но у нас была проблема с сосательным рефлексом, и нормальное кормление мы наладили только на 4 день. И это было такое счастье, так прекрасно и до слез трогательно…

— вспоминала нелегкий период в жизни супруга Игоря Николаева.

Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 39-летняя дочь Юлия.

MY VALENTINE ❤️❤️❤️ #paulmccartney #верониканиколаева #никаниколаева #юлияпроскурякова @uliaveronika #игорьниколаев #valentinesday #myvalentine

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

13 Фев 2018 в 7:55 PST Скучаю по тебе, моя любимая сладкая взрослая дочка @julianikolalalaeva, скучаю по квадратику солнца в нашем бассейне, и мечтаю, чтобы наша семейка как можно раньше собралась вместе!) 😘😍 Приезжай, как только твоя работа позволит, поиграешь со своей младшей сестрёнкой!) #игорьниколаев #юлияниколаева

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

22 Фев 2018 в 1:06 PST Фото: Instagram @igor_nikolaev_music