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В Тольятти нашли двухлетнюю девочку, которую незаконно вывезли с Украины
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В Тольятти нашли двухлетнюю девочку, которую незаконно вывезли с Украины 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судебные приставы возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, который незаконно был вывезен с территории соседнего государства, сообщает пресс-служба УФССП.
Как стало известно, двухлетняя малышка была незаконно вывезена на территорию РФ ее матерью. В ходе розыскных мероприятий было установлена, что девочка находится в Тольятти. Информация о местонахождении ребенка была передана в департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, говорится в сообщении.
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