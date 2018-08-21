В Тольятти нашли двухлетнюю девочку, которую незаконно вывезли с Украины 

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, который незаконно был вывезен с территории соседнего государства, сообщает пресс-служба УФССП.
Как стало известно, двухлетняя малышка была незаконно вывезена на территорию РФ ее матерью. В ходе розыскных мероприятий было установлена, что девочка находится в Тольятти. Информация о местонахождении ребенка была передана в департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, говорится в сообщении.