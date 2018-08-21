Москвич попросил знакомого сделать ребенку обрезание. Мальчик впал в кому

Житель поселка Десеновского в Новой Москве попросил знакомого провести своему двухлетнему ребенку операцию на дому, после чего тот впал в кому. Об этом сообщили в московском управлении Следственного комитета (СК), где начали проверку случившегося.

Инцидент произошел 20 августа. Во время операции у мальчика начались судороги и анафилактический шок. Он впал в кому, после чего ребенка доставили в больницу.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет об обрезании крайней плоти. Операцию делал знакомый отца ребенка, педиатр из Таджикистана. Состояние мальчика ухудшилось, когда врач сделал ему укол анестезии. Отмечается, что его пришлось госпитализировать на вертолете.

Ребенок вышел из комы и находится в стабильном состоянии. Родители рассказали следователям, что медика им «посоветовали знакомые».

СК проверит, было ли у врача медицинское образование, и по итогам примет решение о возбуждении уголовного дела.