49-летняя Эвелина Блёданс решилась на ЭКО ради рождения девочки

Телеведущая Эвелина Блёданс уже родила двоих сыновей, однако звезда не скрывает, что уже много лет мечтает о дочери, которой можно было бы покупать платья и заплетать косы. И на днях теледива решилась пройти процедуру ЭКО, дабы успеть воплотить в жизнь свою мечту о девочке, ну и по совместительству стать многодетной матерью.

Не так давно известная телеведущая Лера Кудрявцева успешно родила дочь, вдохновив своим поступком многих коллег, считавших, что им уже в силу возраста поздно думать о детях. По всей видимости, успешный пример беременности в таком возрасте благоприятно повлиял на Эвелину Блёданс , которая решила, что и она еще вполне может родить. На данный момент у 49-летней звезды одни мальчики: старший Николай уже совсем взрослый и живет в Израиле, а младший Семён — солнечный ребенок, который требует особого внимания со стороны своих родителей.

Однако весной Семёну исполнилось 6 лет, и Эвелина, много лет мечтающая о дочери, поняла, что далее откладывать рождение ребенка не имеет смысла. И в телепередаче Андрея Малахова Блёданс сделала шокирующее признание, сообщив, что сделала важный шаг к своему третьему материнству и прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. «Я верю, что смогу стать мамой еще раз. И кто считает, что это грех, пусть первый бросит в меня камень», — обратилась звезда к зрителям.

Примечательно, что совсем недавно Эвелине нагадали нового мужа и третьего ребенка. И если про свой любовный фронт теледива пока что не особо распространяется, то часть предсказания о рождении малыша, по всей видимости, близится к исполнению.