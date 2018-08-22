Ещё
49-летняя Эвелина Блёданс решилась на ЭКО ради рождения девочки
Далее:
Читайте также:
Ещё

49-летняя Эвелина Блёданс решилась на ЭКО ради рождения девочки 

Eva.ru 18 минут назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Эвелина Блёданс уже родила двоих сыновей, однако звезда не скрывает, что уже много лет мечтает о дочери, которой можно было бы покупать платья и заплетать косы. И на днях теледива решилась пройти процедуру ЭКО, дабы успеть воплотить в жизнь свою мечту о девочке, ну и по совместительству стать многодетной матерью.
Не так давно известная телеведущая Лера Кудрявцева успешно родила дочь, вдохновив своим поступком многих коллег, считавших, что им уже в силу возраста поздно думать о детях. По всей видимости, успешный пример беременности в таком возрасте благоприятно повлиял на Эвелину Блёданс, которая решила, что и она еще вполне может родить. На данный момент у 49-летней звезды одни мальчики: старший Николай уже совсем взрослый и живет в Израиле, а младший Семён — солнечный ребенок, который требует особого внимания со стороны своих родителей.
Однако весной Семёну исполнилось 6 лет, и Эвелина, много лет мечтающая о дочери, поняла, что далее откладывать рождение ребенка не имеет смысла. И в телепередаче Андрея Малахова Блёданс сделала шокирующее признание, сообщив, что сделала важный шаг к своему третьему материнству и прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. «Я верю, что смогу стать мамой еще раз. И кто считает, что это грех, пусть первый бросит в меня камень», — обратилась звезда к зрителям.
Примечательно, что совсем недавно Эвелине нагадали нового мужа и третьего ребенка. И если про свой любовный фронт теледива пока что не особо распространяется, то часть предсказания о рождении малыша, по всей видимости, близится к исполнению.
Eva.ru: последние новости
Играют все: Татьяна Навка рассказала о досуге в семье Один балл в пользу Питта: суд позволил ему чаще видеть детей Детская ревность: Саша Плющенко попал в передрягу из-за девочки
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки2
«Мне нужен мужчина без памперсов»36
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына3
Гузеева устроила безобразный скандал24
Самые странные предложения о замужестве2
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение