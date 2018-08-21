Эвелина Бледанс решилась на ЭКО

Актриса мечтает о дочери

Пережив развод с третьим мужем, продюсером Александром Семиным , 49-летняя мама двух сыновей Эвелина Бледанс решила завести еще одного ребенка. Теледива обратилась к специалистам для проведения ЭКО, признавшись репортерам передачи «Прямой эфир», что давно хотела дочку. По некоторым данным, результат процедуры будет известен уже через две недели.

«Я верю, что смогу стать мамой еще раз. И кто считает, что это грех, пусть первый бросит в меня камень», — подписала она опубликованную на личной странице «Инстаграма» серию снимков у храма «Света Петка Българска» в болгарском селе Рупите — родине ясновидящей Ванги.